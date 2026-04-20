Penal para Alajuelense: revelan la explicación del árbitro para no pitar el agarrón de Gerald Taylor a Alexis Gamboa en el clásico ante Saprissa

La polémica marcó el cierre del clásico entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa, que terminó 1-1 en el Estadio Alejandro Morera Soto.

En los minutos finales, cuando el reloj ya marcaba el 90+4, Alexis Gamboa fue sujetado dentro del área por Gerald Taylor en una acción que desató reclamos inmediatos por parte de los rojinegros, quienes buscaban el gol del triunfo que nunca llegó.

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La explicación arbitral que desató la polémica en el clásico: esto dijo Ronald Matarrita

Ronald Matarrita reveló la conversación que tuvo con el árbitro Josué Ugalde tras la polémica jugada del clásico.

Según explicó, el central sí observó el jalón de camisa de Gerald Taylor sobre Alexis Gamboa dentro del área, pero consideró que la acción no era suficiente para sancionar penal.

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El lateral manudo también señaló que la decisión quedó en manos de la interpretación arbitral, incluso con la posibilidad de intervención del VAR. Matarrita comentó que el árbitro le indicó que estaba revisando la jugada, pero que, pese a ver el contacto, no lo consideró infracción.

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“Eso ya es trabajo de ustedes; uno como jugador se tiene que acoplar a lo que diga el árbitro. Yo le pregunto y le pido al árbitro que la revise y me dice que la está revisando; yo le digo que lo están agarrando de la camisa. Me dijo que él la está viendo; no sé si al final van a pedir los audios del VAR o no, pero él ve que lo agarran de la camisa, pero que para él no es penal”, comentó Matarrita.

Ronald Matarrita – Alajuelense

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“Es a pura interpretación del árbitro si es o no penal; creo que hay más árbitros dentro de la cabina del VAR, pero bueno, hay que aceptar, y nosotros como jugadores no tenemos que esperar que nos piten un penal o no; teníamos que ganar el partido en los 90 minutos, pero no lo hicimos”, mencionó Matarrita.

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Datos claves

El árbitro Josué Ugalde sí vio el jalón de camisa , pero decidió que no era suficiente para pitar penal .

, pero decidió que . La acción ocurrió al 90+4 sobre Alexis Gamboa , en un momento clave donde Alajuelense buscaba el gol del triunfo.

, en un momento clave donde Alajuelense buscaba el gol del triunfo. El VAR no cambió la decisión, ya que todo quedó en la interpretación del árbitro, pese a reconocer el contacto.