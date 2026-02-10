Es tendencia:
Acá está la prueba: Concacaf da la derecha a Olimpia y pone en vilo al América para la Concachampions 2026

Olimpia llega a México con mucha ilusión para su partido contra el América. El conjunto blanco perdió 1-2 la ida en Honduras.

José Rodas

Por José Rodas

Olimpia busca una remontada histórica en en México.
Olimpia siempre ha puesto cara por Honduras y Centroamérica contra los equipos mexicanos. Las estadísticas lo avalan, son junto a Alajuelense los equipos que más le han ganado a los aztecas con 10 triunfos.

Una de esas victorias hace soñar a los blancos, ya que la ida la perdieron 1-2 y ocupan dos o más goles de diferencia para avanzar a los octavos de final de la competición.

Qué necesita Olimpia ante América para clasificar a octavos de final de Concachampions

Concacaf le ha dado la derecha a Olimpia con una de sus últimas publicaciones y es que recordó aquel 2021 donde el Leóm ganó al América 0-1 en el estadio Azteca con un tanto de Jerry Bengtson.

El resultado no ajustó a los dirigidos por Pedro Troglio para avanzar de ronda, misma situación que la actual, pero que pone en vilo a Las Águilas que son grandes favoritas en la serie.

América en vilo por este vídeo que publica Concacaf

“Concachampions 2021: La noche que Olimpia le ganó al América en el Estadio Azteca”, remarcaron mientras mostraban cómo Yustin Arboleda asistía a Jerry Bengtson aquel partido.

Olimpia llega motivado, sabe que el resultado se puede conseguir y de pronto dejar fuera al más ganador del torneo.

La Inteligencia Artificial predice si Olimpia podrá remontarle al América en México por la Concachampions

Lo claro es que el miércoles a las 7:00 de la noche, toda Honduras estará frente a su televisor viendo que depara del futuro de Olimpia en la Concachampions 2026

