Costa Rica

Ganó el tetracampeonato con Saprissa, se fue del club de un día para el otro y ahora vuelve a Costa Rica al equipo menos pensado

Del tetracampeonato con Deportivo Saprissa a un regreso sorpresivo al fútbol nacional. Descubre de quién se trata.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Campeón con Saprissa se va a otro equipo de Costa Rica
© SaprissaCampeón con Saprissa se va a otro equipo de Costa Rica

Se oficializó el regreso de Gustavo Chinchilla al fútbol nacional, luego de que el año anterior presentara su renuncia como gerente general del Deportivo Saprissa.

Ahora, Chinchilla asumirá el mismo cargo en Sporting FC, marcando un nuevo capítulo en su carrera administrativa, tras una salida repentina del conjunto morado y un inesperado arribo a otro club del balompié costarricense.

Hernán Medford le dio una nueva oportunidad y Jefferson Brenes manda el mensaje que sorprende a Saprissa: “Menos mal…”

Hernán Medford le dio una nueva oportunidad y Jefferson Brenes manda el mensaje que sorprende a Saprissa: “Menos mal…”

Su llegada al Sporting

Chinchilla destacó el respaldo y la visión de la familia Maroto, señalando que desde hace años sigue de cerca su trabajo empresarial y el impacto social que han generado, especialmente con Sporting FC.

En declaraciones a Tigo Sports, Chinchilla resaltó que el club se ha consolidado en pocos años como un proyecto ambicioso, con un enorme potencial de crecimiento y muchas oportunidades a futuro.

“Desde hace muchos años conozco a la familia Maroto, sé lo que han hecho en términos de negocios, han generado un impacto importantísimo social, en menos de 6 años posicionaron a Sporting como un proyecto muy ambicioso, llenísima de oportunidades y de crecimiento a futuro“, comentó Chinchilla para Tigo Sports.

La vitrina de Gustavo Chinchilla en Saprissa

Gustavo Chinchilla asumió la gerencia general del Deportivo Saprissa en marzo de 2020, en plena pandemia del COVID-19, y durante su gestión conquistó seis títulos, incluido el recordado tetracampeonato.

Gustavo Chinchilla avisa a su sucesor en Saprissa: 'Es un animal particular, especie que no se encuentra en el país' | La Nación
Gustavo Chinchilla – Saprissa
Tras presentar su renuncia en 2025, explicó que su salida obedecía al deseo de enfocarse en nuevos proyectos personales y profesionales.

