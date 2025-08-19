Es tendencia:
No se salvó ni Erick Lonnis: Juan Carlos Rojas explota y señala a los culpables del momento de Saprissa

Juan Carlos Rojas lanzó un fuerte mensaje sobre la situación de Saprissa, mencionando incluso a Erick Lonnis y señalando rendimientos.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

El presidente del Deportivo Saprissa, Juan Carlos Rojas, no se guardó nada al referirse a la situación actual del club y lanzó un mensaje contundente en el que incluso mencionó a Erick Lonnis. Con tono firme, el jerarca señaló a los verdaderos responsables del momento que atraviesa el equipo.

“Deuda financiera”: Juan Carlos Rojas deja a todo Saprissa sin palabras tras su respuesta por la denuncia que sacude al club

¿Qué dijo Juan Carlos Rojas sobre Erick Lonnis en Saprissa?

Juan Carlos Rojas explicó que Erick Lonnis ha tenido un margen de maniobra limitado en este mercado de fichajes debido a la alta cantidad de contratos vigentes dentro del plantel.

Ante este panorama, Rojas resaltó que la apuesta de Lonnis está en la continuidad y en sostener la base del equipo, al menos hasta que venzan algunos contratos y se genere mayor flexibilidad.

Según detalló, el presupuesto del club está prácticamente comprometido, lo que impide abrir espacio para nuevas incorporaciones, incluso en los casos en que se lograron finiquitos.

Los contratos deben justificarse en la cancha: los jugadores tienen que dar un paso al frente y ganarse tanto su lugar como la renovación. De lo contrario, ya habrá espacio para otros“, afirmó Juan Carlos Rojas.

No hay que confundir la situación: no es falta de presupuesto per se, es la estructura de plazo. Y bueno, Erick está sobre la jugada pero no son cosas que de la noche a la mañana se solucionan“, finalizó Juan Carlos Rojas.

Saprissa exige respuestas dentro y fuera de la cancha

También señaló que los contratos vigentes deben justificarse dentro del terreno de juego. Para el presidente morado, los futbolistas tienen la responsabilidad de dar un paso al frente y ganarse la renovación con rendimiento, de lo contrario se abrirán espacios para que lleguen otros jugadores.

Juan Carlos Rojas – Deportivo Saprissa
En su mensaje, Rojas recalcó que la situación no pasa por una falta de presupuesto, sino por la forma en que están estructurados los contratos del plantel. Explicó que Erick Lonnis está al tanto de todo y trabajando en el tema, pero aclaró que no son problemas que se resuelvan de un día para otro

