En los últimos años, una discusión constante entre los aficionados al fútbol de Costa Rica gira en torno a un hecho que ya no se puede negar: la brecha con el resto de Centroamérica se ha acortado. Distintas selecciones y equipos de la región han crecido de forma notable, y la hegemonía tica de antaño se ve cada vez más cuestionada.

A esta conversación se sumó la voz de Alonso Solís, ídolo del Deportivo Saprissa, quien utilizó sus redes sociales como canal para expresar su molestia por la situación actual.

El histórico ex futbolista, hoy con 46 años, compartió en Instagram un video grabado desde arriba de su vehículo en el que criticó sin piedad a los responsables de formar a las nuevas generaciones de jugadores en el país.

Solís señala el gran problema del fútbol tico

“El crecimiento de otras selecciones es normal, pero nosotros hemos dejado de crecer y hay que ser consistentes en lo que pensamos”, arrancó postulando el ‘Mariachi’ para sus más de 75 mil seguidores.

Alonso Solís no se guardó nada

“Costa Rica sigue siendo la mejor selección de Centroamérica, pero cuando veo ciertas cosas, me preocupo. Hay entrenadores que no tienen la sapiencia ni la preparación para formar, y eso es culpa nuestra, la gente del fútbol. Ser buen jugador no significa que uno vaya a ser un gran entrenador”, sentenció Solís.

“Estamos equivocados en ligas menores”

Para el referente morado, la principal falencia se produce en la formación de los futuros futbolistas, ya que muchas divisiones menores carecen de entrenadores capacitados para cumplir esa labor.

“Estamos equivocados en ligas menores, diciendo que tenemos que formar, pero no hay formadores. Sé de equipos grandes que han tenido personas que no saben lo que es un camerino, que no saben cómo patear un balón… y esa formación es necesaria”, denunció Solís.

“Me he dado cuenta de que Nicaragua y Panamá han trabajado muchísimo con formadores. Nosotros estamos dejando nuestro fútbol en manos de fiebres, no en manos de personas que realmente saben”, concluyó el ex mediocampista.

Así, no queda ninguna duda acerca de que Alonso Solís está convencido de que, si Costa Rica quiere recuperar su lugar de privilegio dentro del fútbol centroamericano, el cambio debe empezar desde las bases.