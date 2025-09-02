Erick Lonnis lo echó de Saprissa y ahora jugará en España en un fichaje que la afición morada no puede creer: “Calidad y gol”

La salida de un jugador que militó en el Deportivo Saprissa bajo la decisión de Erick Lonnis como gerente deportivo, generó sorpresa en su momento, pero ahora vuelve a ser noticia al confirmarse su fichaje por un club en España.

ver también Crece la polémica en Saprissa: se confirma la salida de un futbolista que deja mal parado a Erick Lonnis

¿Quién es el jugador que Erick Lonnis echó del Saprissa y ahora jugará en España?

Se trata del delantero español Sabin Merino, quien continuará su carrera en el Bakaraldo, equipo que milita en la tercera división del fútbol español.

Tras su paso por varios clubes, el atacante buscará aportar su experiencia y jerarquía en esta nueva etapa, con el objetivo de convertirse en una pieza clave dentro del conjunto vasco.

Publicidad

Publicidad

“El Barakaldo CF incorpora a Sabin Merino al ataque gualdinegro de cara a la temporada 2025/26. Con 33 años y una amplia trayectoria en el fútbol español e internacional, llega como agente libre para aportar experiencia, calidad y gol.”, así lo hizo oficial el equipo a través de un comunicado.

Sabin Merino presentado con el Bakaraldo

Publicidad

Los registros de Sabin Merino en Saprissa

En su paso por el Deportivo Saprissa, el jugador disputó 11 partidos oficiales, acumulando un total de 513 minutos en cancha y un gol. No fueron los registros esperados y al final bajo gerencia deportiva de Erick Lonnis el jugador no siguió vistiendo la camiseta morada.