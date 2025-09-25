“No quise jugar más”: casi se retira con 14 años, pero ahora es una de las joyas de Saprissa y quieren robársela desde el extranjero

El joven atacante del Deportivo Saprissa, Johnny Myrie, tuvo un debut soñado al estrenarse con el primer equipo en la goleada 3-0 frente a Pérez Zeledón. Su primera aparición coincidió con la víspera de su cumpleaños número 19, lo que convirtió la experiencia en un regalo muy especial para el delantero.

Myrie ingresó en el minuto 77, sustituyendo a Mariano Torres, y aunque estuvo pocos minutos en el terreno de juego, dejó una buena impresión. El juvenil no mostró timidez, se animó a encarar y a pedir la pelota, demostrando personalidad y confianza en su estreno con la camiseta morada.

El juvenil no solo ha llamado la atención por su debut con Saprissa, sino también por su vínculo familiar en el fútbol, ya que es primo del padre de Kenay Myrie, lo que refuerza aún más la idea de que el talento corre por sus venas.

Un retiro que casi se da a los 14 años

Pero la carrera de Johnny Myrie no estuvo exenta de tropiezos, ya que en algún momento pensó en dejar el fútbol tras pasar por una etapa difícil que lo alejó de las canchas durante varios meses. Sin embargo, a los 15 años retomó su camino en Limón Black Star y poco después fue descubierto por Roy Myers, quien lo acercó nuevamente a Saprissa.

“Las condiciones cambiaron, no teníamos cómo dejarlo en San José y decidimos devolvernos. Estaba decepcionado, no tenía ganas de jugar, quería retirarse y hubo que darle su espacio y pasaron seis meses“, le confirmó su padre a La Teja.

Johnny Myrie – Deportivo Saprissa

“A los quince años volvió a jugar, llegó a Limón Black Star, debutó con quince años y el año pasado Roy Myers lo vio, nos contactó para que lo trajéramos de nuevo a Saprissa y ya tiene un año en las divisiones menores. Pasó por la Sub-19 y ahora está en la Sub-21“, añadió su ‘tata’.

Al respecto, Myrie abrió su corazón en una entrevista para el portal de Saprissa: “No quise jugar más fútbol. Estaba desenfocado, no estudiaba, extrañaba Limón y mis papás me entendieron. Hubo noches en que no podía dormir pensando en que se me estaba yendo la edad de pegar. Sentí que el tiempo se me escapaba, pero nunca perdí la fe”.

Interés desde el extranjero

Desde la dirigencia de Saprissa, con Erick Lonnis como la cabeza del Comité Deportivo, van a blindar a jóvenes talentos como Johnny Myrie con el objetivo de que no salgan prematuramente al extranjero ante las primeras ofertas. El propio Lonnis confirmó que ya lo hicieron con Samir Taylor, Gerald Taylor, Kenay Myrie, Kenan Myrie y Alberth Barahona.

Johnny Myrie – Deportivo Saprissa

La intención es que el delantero se consolide primero en el club y tenga la oportunidad de ganarse un lugar en la Selección Nacional antes de pensar en dar el salto. En ese sentido, según informó el periodista Ferlin Fuentes, Myrie y otros compañeros “empiezan a llamar la atención fuera del país”.