“No puede jugar en Saprissa”: Vladimir Quesada no se calla nada y dice lo que muchos piensan en Tibás

El Deportivo Saprissa atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos tiempos. La derrota en el clásico ante Alajuelense y la irregularidad en el arranque de la fase final encendieron las alarmas en Tibás, donde la presión de la afición se hace sentir con fuerza y el camerino vive bajo la lupa semana a semana.

En medio de esta crisis, el técnico Vladimir Quesada decidió no guardar silencio y lanzó una frase que rápidamente se convirtió en tema de conversación en el entorno morado. El estratega fue tajante al referirse a lo que significa vestir la camiseta del Saprissa y a las exigencias que conlleva.

¿Qué dijo Vladimir Quesada en conferencia de prensa?

“Y se los digo a nuestros jugadores, el jugador que no pueda soportar presión en esta institución, no puede jugar en esta institución. Con todo respeto para los demás equipos, es la institución, es el equipo que tiene más afición en este país y es una afición muy exigente, así como desde apoyadora”, expresó Quesada.

Las palabras del técnico reflejan lo que muchos en Tibás piensan: que el peso de la camiseta morada no es para cualquiera. El Saprissa no solo exige resultados inmediatos, sino también la capacidad de enfrentar la crítica, la presión mediática y el empuje de una afición que no perdona los tropiezos.

El mensaje fue claro y directo hacia sus propios futbolistas, en un intento por sacudir al plantel y reavivar el compromiso en una etapa donde los errores se pagan caro. Para Quesada, solo quienes logren soportar esa presión podrán responder a la altura de una institución que está acostumbrada a pelear siempre por el título.

Con este llamado de atención, el técnico busca darle un giro anímico a un equipo que necesita reacción inmediata. Vladimir ya le había puesto contra las cuerdas a la directiva y ahora le exige que el equipo vuelva a mostrar la jerarquía que lo ha convertido en el club más laureado de Costa Rica.