La situación en el Deportivo Saprissa no puede estar peor. El equipo morado, con la salida de Paulo Wanchope y la vuelta de Vladimir Quesada en el medio, apenas ganó un partido de los últimos siete que disputó. Fue en el 4-0 frente a Sporting por la quinta jornada del campeonato nacional.

Desde entonces, el Monstruo quedó eliminado de la Copa Centroamericana en la fase de grupos y también perdió el clásico contra la Liga Deportiva Alajuelense. Por si fuera poco, se encuentra fuera de los puestos de clasificación en el Apertura 2025, algo que significaría una decepción muy grande para la afición si se termina concretando. Dentro del camerino, el ánimo es de luto dichos por los propios protagonistas.

Entre todo este panorama, Vladimir Quesada no tiene paz y recibió otra mala noticia. De acuerdo a la información que contó el periodista José Pablo Alfaro en Tigo Sports, Kenay Myrie no está cómodo con su situación contractual en el Deportivo Saprissa.

¿Por qué Kenay Myrie se siente incómodo en Saprissa?

“Hay una incomodidad del futbolista porque siente que no gana lo que tiene que ganar, de acuerdo a lo que según él ofreció en el terreno de juego. Arranca la campaña y el que empieza a jugar es Gerald Taylor, entonces Kenay ya entra esporádicamente y no es el mismo del torneo pasado“, reveló el periodista sobre el momento que vive Kenay Myrie.

Uno de los aspectos más llamativos de Kenay es que habitualmente se desempeña en la Selección de Costa Rica. Fue parte jugando algunos minutos tanto contra Nicaragua como ante Haití. Desde que comenzó la temporada, el lateral derecho solo disputó cuatro partidos como titular en Saprissa. En el clásico ingresó sobre el final y este miércoles tuvo descanso tras regresar de La Sele.

Este momento de Myrie también golpea a Saprissa, debido a que lo consideran uno de los posibles jugadores a vender en el futuro. El propio Erick Lonnis confirmó que hay interés desde Estados Unidos, Inglaterra y Alemania por él. Sin embargo, su presente en el banquillo no hace más que bajarle el precio, por lo que todas las partes se están afectando en esta incomodidad del jugador.