David Guzmán recibe el peor revés desde adentro de Saprissa tras su renovación: “Muy viejo”

Recientemente el Deportivo Saprissa confirmó la renovación de David Guzmán por un año más, decisión que ha generado conversación entre la afición morada acerca de su continuidad en el club de Tibás.

La extensión de su contrato se convirtió en tema de debate entre seguidores que analizan su aporte dentro del plantel y su rol en el equipo para la próxima temporada.

A lo largo de su trayectoria en Saprissa, Guzmán ha sido un futbolista que suele dividir opiniones, pese a ser protagonista en múltiples títulos con la institución.

¿Cuál fue el revés de David Guzmán tras renovar en Saprissa?

Desde La Teja se realizó una consulta en Facebook para conocer la opinión de la afición del Saprissa respecto a la renovación de David Guzmán, y las reacciones estuvieron bastante divididas.

Mientras un sector de seguidores considera que el volante aún puede aportar experiencia y calidad al equipo, otro grupo expresó su inconformidad, señalando que preferirían ver caras nuevas en la plantilla.

“Terrible. Saprissa se ha vuelto un equipo muy viejo , se nota en todos los partidos, pero siguen renovándolos”. comentó Jorge Artavia, usuario en redes. “Qué más les queda si no hay billete para buenos y nuevos fichajes”; “No pueden contratar un buen extranjero y lo medio bueno que salga de acá se lo reparten Alajuela y Heredia”, fueron parte de los comentarios de varios hinchas del Saprissa que se leyeron tras la encuesta de La Teja.

Opiniones divididas sobre David Guzmán en Saprissa

David Guzmán actualmente tiene 35 años y cumplirá 36 el próximo 18 de febrero. Su condición de jugador veterano genera opiniones encontradas entre los aficionados: para algunos, su experiencia es un valor importante dentro del equipo, mientras que otros consideran su edad un aspecto negativo y preferirían una renovación generacional en la plantilla.