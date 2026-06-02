Olimpia vs. Saprissa: Concacaf confirma fecha y hora del partido más esperado de la Copa Centroamericana 2026

La Concacaf publicó el calendario de partidos de la fase de grupos de la Copa Centroamericana. Instancia en la que destaca el clásico entre los dos equipos más ganadores del istmo: Olimpia y Saprissa.

Este martes, se publicó el calendario oficial de partidos de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf. Un total de veinte equipos competirán por quedarse con los dos primeros lugares de su zona para avanzar a los cuartos de final, entre los que destacan Deportivo Saprissa (Costa Rica) y Club Olimpia Deportivo (Honduras).

A lo largo de la historia, las dos instituciones más ganadoras de la región se enfrentaron en trece oportunidades, con un saldo favorable para los morados. La rivalidad inició el 21 de junio de 1970. Y más de 56 años después, cuando pase el fragor por el Mundial 2026, sumará un nuevo capítulo.

Para entonces, seguirán empatados en 40 títulos nacionales por la conquista de Olimpia del Torneo Apertura 2025. Pero no así en el plano internacional: la “S” tiene en su palmarés tres títulos de Concacaf (1993, 1995 y 2005), escalafón que comparte con Pumas UNAM y Toluca de México, mientras que el León tiene dos en sus vitrinas (1972 y 1988).

Cuándo juegan Olimpia vs. Saprissa por la Copa Centroamericana

Los aficionados de Olimpia y Saprissa deberán tener paciencia. El encuentro, que puede llegar a estar cargado de tensión según cómo se dé el desarrollo del Grupo C, tendrá lugar recién en la última jornada. Concretamente, el jueves 27 de agosto.

ver también Olimpia, Motagua y Marathón ya conocen sus rivales: así quedaron los grupos de la Copa Centroamericana

Será un único partido, lo albergará el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, la capital catracha, y quedó programado para 8:30 p.m. de Costa Rica, Honduras y el resto de Centroamérica (9:30 de Panamá y 10:30 ET de Estados Unidos).

Antes, los dos clubes deberán enfrentarse a Deportivo Mixco de Guatemala, Alianza FC y UMECIT FC de Panamá. La lógica indica que deberían repartirse los primeros lugares del Grupo C, pero en este deporte nada está asegurado…

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El historial completo entre Olimpia y Saprissa

21/6/70 — Saprissa 1-0 Olimpia (Estadio Nacional, San José) — Copa Campeones CONCACAF

(Estadio Nacional, San José) — Copa Campeones CONCACAF 5/7/70 — Olimpia 1-4 Saprissa (Estadio Nacional, Tegucigalpa) — Copa Cempeones CONCACAF

(Estadio Nacional, Tegucigalpa) — Copa Cempeones CONCACAF 26/6/87 — Saprissa 1-4 Olimpia (Estadio Nacional, San José) — Copa Campeones CONCACAF

(Estadio Nacional, San José) — Copa Campeones CONCACAF 7/5/96 — Saprissa 4-0 Olimpia (Estadio Ricardo Saprissa, Tibás) — Copa Campeones CONCACAF

(Estadio Ricardo Saprissa, Tibás) — Copa Campeones CONCACAF 12/5/96 — Olimpia 3-0 Saprissa (Estadio Nacional, Tegucigalpa) — Copa Campeones CONCACAF

(Estadio Nacional, Tegucigalpa) — Copa Campeones CONCACAF 29/8/99 — Olimpia 1-0 Saprissa (Estadio Morazán, San Pedro Sula) — Copa Interclubes UNCAF

(Estadio Morazán, San Pedro Sula) — Copa Interclubes UNCAF 6/8/00 — Saprissa 4-1 Olimpia (Estadio Mateo Flores, Guatemala) — Copa Interclubes UNCAF

(Estadio Mateo Flores, Guatemala) — Copa Interclubes UNCAF 14/9/01 — Saprissa 3-1 Olimpia (Estadio Nacional, San José) — Copa Interclubes UNCAF

(Estadio Nacional, San José) — Copa Interclubes UNCAF 1/12/04 — Saprissa 0-0 Olimpia (Estadio Nacional, San José) — Copa Interclubes UNCAF

(Estadio Nacional, San José) — Copa Interclubes UNCAF 10/10/05 — Saprissa 1-3 Olimpia (Estadio Nacional, San José) — Copa Interclubes UNCAF

(Estadio Nacional, San José) — Copa Interclubes UNCAF 29/10/05 — Olimpia 1-1 Saprissa (Estadio Nacional, Tegucigalpa) — Copa Interclubes UNCAF

(Estadio Nacional, Tegucigalpa) — Copa Interclubes UNCAF 24/2/11 — Saprissa 1-0 Olimpia (Estadio Ricardo Saprissa, Tibás) — Liga Campeones CONCACAF

(Estadio Ricardo Saprissa, Tibás) — Liga Campeones CONCACAF 3/3/11 — Olimpia 1-2 Saprissa (Estadio Nacional, Tegucigalpa) — Liga Campeones CONCACAF

(Estadio Nacional, Tegucigalpa) — Liga Campeones CONCACAF 24/10/19 — Olimpia 2-0 Saprissa (Estadio Olímpico Metropolitano, San Pedro Sula) — Liga Campeones CONCACAF

(Estadio Olímpico Metropolitano, San Pedro Sula) — Liga Campeones CONCACAF 31/10/19 — Saprissa 4-1 Olimpia (Estadio Nacional, San José) — Liga Campeones CONCACAF

En tota, Saprissa se impuso en ocho duelos, Olimpia en cinco y los dos restantes terminaron en empate.

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