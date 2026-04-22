“No es ese el problema”: Medford responde sin filtro y le manda un mensaje directo al presidente de Saprissa

La goleada de Deportivo Saprissa sobre Guadalupe FC no solo aseguró el boleto a semifinales del Clausura 2026, también dejó un mensaje que resonó más allá del marcador. Porque en medio del 5-0, Hernán Medford aprovechó el momento para responder, sin decir nombres, a una frase que había marcado la agenda en los días previos.

El problema que vio Artavia en el equipo de Medford

Todo había comenzado con las declaraciones de Roberto Artavia, quien le había marcado a Medford a la falta de contundencia como el principal problema del equipo. “Obviamente refleja este problema de contundencia que venimos acarreando en la delantera”, había dicho el dirigente, instalando un diagnóstico claro sobre lo que, a su entender, venía fallando en el funcionamiento morado.

La respuesta de Hernán Medford

Pero tras la exhibición ante Guadalupe, Hernán Medford tomó la palabra y dejó una lectura bastante distinta. “El problema es cuando no se generan opciones, nosotros siempre las hemos tenido…”, arrancó el técnico, marcando un matiz clave en la discusión. Para él, el equipo no sufre de creación, sino de momentos puntuales donde la eficacia no acompaña, algo que considera parte natural del juego.

Lejos de negar que en algunos partidos faltó definición, el entrenador eligió relativizar ese punto. “En algunos partidos nos ha faltado contundencia, es parte del fútbol, no es ese el problema”, soltó, en una frase que sonó a respuesta directa hacia la visión dirigencial. No hubo confrontación explícita, pero sí una postura clara sobre cómo interpreta él el rendimiento del equipo.

El cierre de su análisis fue igual de contundente que el resultado. “En este caso fuimos efectivos y ganamos bastante bien”, agregó, apoyándose en lo ocurrido dentro de la cancha para reforzar su argumento. Una manera de decir que, cuando la puntería aparece, el modelo responde y el equipo muestra su mejor versión.

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En Saprissa, donde cada palabra se analiza con lupa, este cruce de lecturas deja en evidencia que no todos ven el mismo problema desde el mismo lugar. Mientras la dirigencia pone el foco en la definición, el cuerpo técnico defiende la generación de juego como base del rendimiento. Dos miradas que conviven en un momento donde el equipo sigue avanzando.

Datos Claves

Hernán Medford defendió la capacidad de generación de juego tras vencer 5-0 a Guadalupe FC.

defendió la capacidad de generación de juego tras vencer 5-0 a Guadalupe FC. El dirigente Roberto Artavia señaló previamente la falta de contundencia como problema principal del equipo.

señaló previamente la falta de contundencia como problema principal del equipo. La victoria de Saprissa en el Clausura 2026 aseguró oficialmente su clasificación a las semifinales.