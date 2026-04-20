Roberto Artavia le marcó a Hernán Medford la gran deuda de su Saprissa: “Refleja este problema”

El clásico entre Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa dejó mucho más que un 1-1 en el Morera Soto. Porque mientras el ruido mediático se centraba en penales discutidos y decisiones arbitrales, desde la interna morada apareció una voz que cambió el foco de la conversación.

Roberto Artavia primero dejó a todos sin palabras por sus dichos sobre el arbitraje. Luego, rompió el libreto habitual y, con un análisis que mezcló autocrítica y convicción, dejó un mensaje que empieza a marcar el rumbo en Tibás.

En diálogo con Kevin Jiménez en su canal Seguimos, el presidente saprissista no dudó en defender el rendimiento de su equipo en el clásico. Para él, el desarrollo del partido tuvo un claro dominador, más allá del resultado final.

Según su lectura, la Liga encontró su gol únicamente desde el punto de penal y, fuera de esa jugada, generó muy poco peligro real sobre el arco defendido por Abraham. Una postura que, en medio de la tensión propia de este tipo de partidos, no pasó desapercibida.

“La Liga no remató a marco, tuvo un par de golpes de cabeza que terminaron afuera, si hubo peligro en un arco fue en el de Alajuela y no en el de Saprissa“, declaró el presidente de Saprissa.

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Sin embargo, cuando parecía que todo era defensa cerrada del equipo, llegó el giro inesperado. Porque lejos de quedarse en el relato favorable, el dirigente decidió poner el dedo en una herida que ya empieza a ser recurrente en el análisis del Saprissa de Hernán Medford.

¿Cuál es el problema que Artavia detectó en el Saprissa de Medford?

“Obviamente refleja este problema de contundencia que venimos acarreando en la delantera”, lanzó Artavia, reconociendo que, pese a generar más, el equipo sigue sin traducir ese dominio en goles. Eso sí, el presidente se mostró optimista y dejó entrever que la solución puede aparecer en cualquier momento, apelando a esa racha que, según él, tarde o temprano se rompe.

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Así, mientras el empate sigue dejando lecturas cruzadas en el fútbol de Costa Rica, en Saprissa parece haber una decisión tomada: sostener la idea de juego, pero asumir que la falta de contundencia es el principal obstáculo a superar. En un clásico donde todos discutieron el arbitraje, Roberto Artavia eligió mirar hacia adentro y dejó una revelación que, sin necesidad de escándalos, también sacude el presente del club.

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Datos Claves

Roberto Artavia señaló la falta de contundencia ofensiva como el principal problema del Saprissa.

señaló la falta de como el principal problema del Saprissa. El presidente Roberto Artavia afirmó que Alajuelense no realizó remates directos al marco rival.

afirmó que Alajuelense no realizó remates directos al marco rival. Roberto Artavia cree que los delanteros podrán romper la mala racha frente a la portería contraria.