No cuenta para Bocha Batista: la fuerte frase de un jugador de Saprissa tras quedar fuera de La Sele

El inicio del proceso de Fernando Batista al frente de la Selección de Costa Rica ya empieza a dejar decisiones fuertes y nombres pesados fuera de la convocatoria. La lista para los amistosos ante Jordania e Irán en Turquía marcó un punto de inflexión, y uno de los casos que más llamó la atención fue la ausencia de un referente de Deportivo Saprissa.

¿Quién es el futbolista de Saprissa que quedo afuera de la lista del Bocha Batista?

Se trata de Kendall Waston, quien participó en los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, fue una pieza clave en el tramo final del proceso anterior bajo el mando de Miguel Herrera. Incluso, fue llamado de emergencia en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026 para intentar enderezar el camino de la Tricolor, donde terminó consolidándose como titular en un momento de alta exigencia.

Sin embargo, el cambio de ciclo es evidente. Costa Rica no logró clasificar a la Copa del Mundo y ahora, con Batista al mando, el enfoque está puesto en la renovación de cara al 2030. En ese contexto, la ausencia de Waston en la primera convocatoria no parece casual, sino parte de una decisión estratégica del nuevo cuerpo técnico.

¿Qué dijo Kendall Waston sobre quedar afuera de los convocados de la Sele?

Tras la victoria de Saprissa por 1-3 ante San Carlos, el defensor fue consultado en zona mixta sobre su situación con la Selección y dejó una respuesta que refleja tanto autocrítica como comprensión del momento. “Uno también está viendo la realidad, que faltan cuatro años y hay bastante tiempo para hacer el cambio generacional. Entonces, al no ser llamado, es algo que lo veo factible; es la realidad”, expresó.

Kendall Waston entendió la decisión del nuevo DT de Costa Rica.

El propio jugador puso en perspectiva su futuro dentro del combinado nacional. “Si nos ponemos a ver, en cuatro años tendría 42, es la realidad, así es el fútbol”, agregó, dejando entrever que entiende el rumbo que busca tomar la Selección en este nuevo proceso.

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A pesar de ese análisis, Waston no cerró completamente la puerta. El zaguero dejó claro que no se trata de una despedida definitiva y que mantiene la ilusión intacta en caso de recibir un nuevo llamado. “Si en algún instante me llamaran, obviamente uno va feliz, pero es entendible que convoquen a otros jugadores más jóvenes”, señaló.

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Sus palabras reflejan el momento que atraviesa la Tricolor: una transición inevitable donde las figuras históricas empiezan a ceder espacio a nuevas generaciones. En ese escenario, Kendall Waston asume su rol con madurez, consciente de que el fútbol tiene ciclos y que el suyo, al menos en la Selección de Costa Rica, podría estar llegando a su etapa final.

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Datos Claves

Kendall Waston quedó fuera de la primera convocatoria de Costa Rica bajo el mando de Batista .

quedó fuera de la primera convocatoria de Costa Rica bajo el mando de . El defensor del Saprissa tendría 42 años de edad cuando se realice el próximo mundial.

tendría de edad cuando se realice el próximo mundial. Waston participó con la selección nacional en los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022.