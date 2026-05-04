A 38 días del Mundial 2026, Piojo Herrera se acordó de La Sele y mandó el mensaje que indigna a Costa Rica

Hay heridas que dejan una cicatriz imposible de olvidar. Y para Costa Rica, haber quedado afuera del Mundial 2026 tras no haber conseguido ese boleto a través de las Eliminatorias, es una herida que sigue ahí.

Miguel Herrera fue uno de los grandes protagonistas de ese fracaso de Costa Rica al no poder cumplir dicho objetivo siendo el entrenador de la selección nacional. El equipo dejó mucho que desear no solamente en resultados, sino también en funcionamiento.

Actualmente, Miguel Herrera está de regreso a la Liga MX, esta vez para hacerse cargo del Atlante de cara a la próxima temporada, pero lo que nadie se esperaba es que en territorio mexicano enviara un mensaje público al presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto.

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¿Cuál mensaje envió Miguel Herrera que indignó a Costa Rica?

Durante la transmisión del América vs. Pumas en la Liguilla, que terminó en empate 3-3, llamó la atención que el comentarista Miguel Herrera aprovechó una pausa del partido para enviarle un saludo al presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto.

“Quiero enviarle un fuerte abrazo al presidente de la Federación Costarricense que nos está viendo, Osael Maroto; le mando un fuerte abrazo, presi, un gusto en saludarlo“, comentó Miguel Herrera en medio de la transmisión del partido.

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Esto causó el enojo de todos los aficionados de la Selección de Costa Rica tomando en cuenta que Miguel Herrera no es una persona recordada de gran manera en tierra costarricense. Y mucho menos, verlo de nuevo acercarse de alguna manera a La Sele, enviando un saludo al presidente de la Federación.

Datos claves

Miguel Herrera envió un saludo público a Osael Maroto , presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, durante una transmisión en vivo.

, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, durante una transmisión en vivo. El hecho ocurrió en el partido América vs. Pumas de la Liguilla , que terminó en empate 3-3 .

, que terminó en . Actualmente, Miguel Herrera regresará a la Liga MX como técnico del Atlante, lo que hace más llamativo su mensaje internacional.