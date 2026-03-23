Este domingo, Bancy Hernández se ausentó en el partido del Deportivo Saprissa frente a San Carlos. El extremo derecho no estuvo en la convocatoria debido a que sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho en el juego anterior contra Cartaginés.

Según informaron desde el club morado, no le dieron minutos al nicaragüense porque no estaba recuperado en su totalidad. “Por los tiempos previstos y evitar una recaída se consideró pertinente que no fuera tomado en cuenta para el partido de esta tarde”, anunció Saprissa.

Pese a este precaución que tomó el Monstruo, Bancy Hernández viajó a Nicaragua para unirse al seleccionado nacional. Luego, se subió al avión para aterrizar en Rusia, donde los Pinoleros jugarán un encuentro amistoso este viernes 27 de marzo contra el combinado local.

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Resulta contradictorio que el ex Real Estelí se sume a la Selección de Nicaragua, ya que no estaba en condiciones de jugar contra San Carlos este domingo. Horas después del partido en el Carlos Ugalde en el que no se presentó, desembarcó en suelo nicaragüense.

El extremo de Saprissa se expone a un problema que puede derivar en una nueva lesión teniendo en cuenta lo que informó el club. Además, desde que se conoció su desgarro, el cual suele demandar cerca de dos semanas, pasaron apenas ocho días.

¿Cuándo vuelve a jugar Bancy Hernández con Saprissa?

Si está recuperado, Bancy Hernández regresará a jugar con Saprissa el próximo 5 de abril frente a Pérez Zeledón por la Liga Promérica. Es un hecho que no estará en las semifinales del Torneo de Copa contra Liberia, serie que se jugarán esta semana.

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En resumen