Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Selección de Nicaragua

Contradice a Saprissa: Bancy Hernández se expone a un conflicto en Costa Rica tras viajar con Nicaragua

El futbolista de Nicaragua está entre los convocados con su selección para un amistoso contra Rusia.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El pinolero no jugó ante San Carlos.
© Rafael PachecoEl pinolero no jugó ante San Carlos.

Este domingo, Bancy Hernández se ausentó en el partido del Deportivo Saprissa frente a San Carlos. El extremo derecho no estuvo en la convocatoria debido a que sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho en el juego anterior contra Cartaginés.

Según informaron desde el club morado, no le dieron minutos al nicaragüense porque no estaba recuperado en su totalidad. “Por los tiempos previstos y evitar una recaída se consideró pertinente que no fuera tomado en cuenta para el partido de esta tarde”, anunció Saprissa.

Pese a este precaución que tomó el Monstruo, Bancy Hernández viajó a Nicaragua para unirse al seleccionado nacional. Luego, se subió al avión para aterrizar en Rusia, donde los Pinoleros jugarán un encuentro amistoso este viernes 27 de marzo contra el combinado local.

Sancionado por Fedefútbol: Saprissa recibe una noticia que no esperaba y Roberto Artavia queda comprometido

ver también

Sancionado por Fedefútbol: Saprissa recibe una noticia que no esperaba y Roberto Artavia queda comprometido

Resulta contradictorio que el ex Real Estelí se sume a la Selección de Nicaragua, ya que no estaba en condiciones de jugar contra San Carlos este domingo. Horas después del partido en el Carlos Ugalde en el que no se presentó, desembarcó en suelo nicaragüense.

El extremo de Saprissa se expone a un problema que puede derivar en una nueva lesión teniendo en cuenta lo que informó el club. Además, desde que se conoció su desgarro, el cual suele demandar cerca de dos semanas, pasaron apenas ocho días.

¿Cuándo vuelve a jugar Bancy Hernández con Saprissa?

Si está recuperado, Bancy Hernández regresará a jugar con Saprissa el próximo 5 de abril frente a Pérez Zeledón por la Liga Promérica. Es un hecho que no estará en las semifinales del Torneo de Copa contra Liberia, serie que se jugarán esta semana.

Publicidad

En resumen

  • Bancy Hernández se ausentó ante San Carlos por un desgarro en el isquiotibial derecho.
  • El extremo de Saprissa viajó para unirse a la Selección de Nicaragua pese a su lesión.
  • El futbolista nicaragüense tiene previsto regresar con su club el 5 de abril ante Pérez Zeledón.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Rusia da la noticia que tanto temía Otoniel Olivas y la Selección de Nicaragua
Nicaragua

Rusia da la noticia que tanto temía Otoniel Olivas y la Selección de Nicaragua

Otoniel Olivas sorprende al dejar fuera a algunas figuras de Nicaragua para el amistoso contra Rusia
Nicaragua

Otoniel Olivas sorprende al dejar fuera a algunas figuras de Nicaragua para el amistoso contra Rusia

Figura de la Selección de Nicaragua da el salto que tanto esperaba al extranjero
Nicaragua

Figura de la Selección de Nicaragua da el salto que tanto esperaba al extranjero

Se formó en Alajuelense, tenía todo para jugar con Costa Rica, pero prefirió a otra Selección de Centroamérica
Concacaf

Se formó en Alajuelense, tenía todo para jugar con Costa Rica, pero prefirió a otra Selección de Centroamérica

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo