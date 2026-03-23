Conmoción en Saprissa: falleció un delantero histórico morado

El Deportivo Saprissa amaneció de luto y el fútbol costarricense también. La institución morada confirmó el fallecimiento de Rafael Aguilar Torres, un delantero histórico que defendió la camiseta del club en la década de los 60 y que forma parte de una generación clave en la construcción de la identidad del equipo tibaseño.

El comunicado de Saprissa

A través de sus redes sociales, Saprissa comunicó oficialmente el deceso del exfutbolista con un mensaje cargado de respeto y reconocimiento. “Lamentamos el sensible fallecimiento del señor Rafael Aguilar Torres, delantero de nuestro equipo en la década del 60”, publicó el club, en una esquela que rápidamente fue replicada por seguidores y distintas cuentas vinculadas al fútbol costarricense.

El club no solo informó la noticia, sino que también acompañó a la familia en este momento difícil. “Le enviamos el más fuerte de los abrazos en estos momentos tan difíciles a toda su familia y allegados”, agregó la institución, en un gesto que refleja el vínculo que Saprissa mantiene con quienes han sido parte de su historia.

Aguilar Torres fue protagonista en una etapa importante del crecimiento del club, cuando Saprissa comenzaba a consolidarse como una de las instituciones más relevantes del país. Su aporte como delantero en aquellos años lo ubica dentro de una generación que ayudó a cimentar el legado competitivo del equipo.

La publicación que realizó Saprissa.

Aunque han pasado varias décadas desde su paso por las canchas, su nombre sigue ligado a la memoria colectiva del saprissismo. En un club donde la historia pesa y se respeta, figuras como la suya son recordadas como parte fundamental del camino que llevó al equipo a convertirse en referente del fútbol centroamericano.

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La noticia provocó múltiples reacciones en redes sociales, donde aficionados, exjugadores y distintas voces del fútbol nacional expresaron su pesar. Los mensajes de despedida se multiplicaron, reflejando el impacto que tuvo Aguilar Torres más allá de su etapa como jugador.

Datos Claves

El exfutbolista Rafael Aguilar Torres falleció tras ser delantero histórico del Deportivo Saprissa.

falleció tras ser delantero histórico del Deportivo Saprissa. Aguilar Torres defendió la camiseta del equipo tibaseño durante la década de los 60 .

defendió la camiseta del equipo tibaseño durante la . La institución del Deportivo Saprissa confirmó el deceso mediante un comunicado en redes sociales.