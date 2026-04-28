A 44 días del Mundial 2026, FIFA se acordó de Costa Rica con dos mensajes que no caerán bien

Costa Rica todavía carga con la decepción de no haber conseguido el boleto al Mundial 2026, un golpe duro para una selección acostumbrada a competir en grandes escenarios.

La eliminación de la Selección de Costa Rica dejó un sabor amargo, especialmente por la expectativa que existía alrededor del equipo. En medio de ese contexto, Panamá será la única representante de Centroamérica en la Copa del Mundo.

A falta de 44 días para el inicio del Mundial 2026, FIFA recordó a Costa Rica con dos publicaciones que seguramente generarán molestia entre los aficionados ticos.

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¿Qué mensajes dejó la FIFA que incomodan a Costa Rica a 44 días del Mundial 2026?

La primera imagen que compartió FIFA en sus redes sociales recordó un momento muy amargo para Costa Rica: la eliminación ante Países Bajos en los cuartos de final del Mundial Brasil 2014.

Posteo de la FIFA en su cuenta oficial de IG

El protagonista fue Tim Krul, arquero que ingresó únicamente para la tanda de penales y terminó cambiando la historia del partido.

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Recordemos que en el minuto 120 de la prórroga, Louis van Gaal sustituyó a Jasper Cillessen faltando segundos para el cierre.

Tim Krul y Keylor Navas en la serie de los penales en el Mundial 2014 – Getty

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La decisión golpeó fuerte a la Sele, ya que Krul detuvo los remates de Bryan Ruiz y Michael Umaña, sellando una derrota dolorosa que todavía permanece en la memoria del fútbol costarricense.

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La segunda publicación de FIFA también reavivó un recuerdo muy doloroso para Costa Rica, al traer de vuelta la goleada 7-0 sufrida ante España en el Mundial de Qatar 2022.

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España vs. Costa Rica en el Mundial de Qatar 2022 – Getty

Aquel resultado significó una de las derrotas más duras en la historia de la Sele en Copas del Mundo y, además, quedó marcado como la victoria más abultada de “La Roja” en toda su historia en el torneo.

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En ese compromiso, España mostró una superioridad total con goles de Dani Olmo, Marco Asensio, Ferran Torres (en dos ocasiones), Gavi, Carlos Soler y Álvaro Morata.

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El doblete de Ferran Torres fue uno de los puntos más destacados de una noche en la que el conjunto español dominó de principio a fin.

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Recuerdos que pesan para la Selección de Costa Rica

Estos episodios vuelven a tomar fuerza en un momento especialmente sensible para Costa Rica, que no logró clasificar al Mundial 2026.

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Las publicaciones de FIFA no solo rememoran momentos difíciles, sino que también reabren heridas en la afición tica, que ahora verá la Copa del Mundo desde fuera, haciendo aún más pesado el recuerdo de aquellas noches que marcaron su historia reciente.

Datos claves

FIFA recordó dos momentos dolorosos para Costa Rica: la eliminación ante Países Bajos en 2014 y la goleada 7-0 frente a España en 2022 .

y la . En la derrota ante España, destacó el doblete de Ferran Torres dentro de la mayor victoria de “La Roja” en Mundiales .

dentro de la . Estas publicaciones llegan a solo 44 días del Mundial 2026, torneo al que Costa Rica no clasificó, aumentando el impacto negativo.

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