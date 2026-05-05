De fichaje estrella a la Liga de Ascenso: la drástica decisión que Alajuelense tomaría con una de sus promesas

En Liga Deportiva Alajuelense el fracaso del Clausura 2026 sigue dejando consecuencias. La salida de Óscar Ramírez abrió una etapa de revisión absoluta dentro del club y, mientras se busca nuevo técnico, también empiezan a definirse situaciones individuales que hace apenas unos meses parecían impensadas.

¿Quién es la promesa que podría irse a la Liga de Ascenso?

Uno de los casos que más llama la atención es el de Elián Quesada. El lateral llegó procedente del Arsenal FC rodeado de expectativa, presentado como una apuesta importante para el futuro y con el cartel de “mega promesa” por su formación en Europa.

Sin embargo, la realidad terminó siendo completamente distinta. Durante el último semestre, Quesada prácticamente no tuvo espacio dentro del equipo principal. Óscar Ramírez nunca terminó de darle continuidad y sus minutos fueron mínimos en un torneo donde la competencia interna y las urgencias deportivas le jugaron en contra.

Ahora, con el club reorganizando su proyecto deportivo, aparece una decisión todavía más fuerte que podría cambiar completamente el rumbo del jugador. Según pudo averiguar Fútbol Centroamérica, dentro de Alajuelense analizan seriamente enviarlo a préstamo a AD Sarchí, filial rojinegra que compite en la Liga de Ascenso.

La medida sorprende por el contexto. Pasar de llegar desde una estructura como la del Arsenal a terminar en la segunda división costarricense no estaba en los planes de nadie cuando se anunció su incorporación. Mucho menos considerando el nivel de expectativa que generó su fichaje.

Pero dentro del club entienden que el jugador necesita minutos, continuidad y un entorno donde pueda recuperar confianza. Y, por ahora, no parecen convencidos de que vaya a encontrar eso en el primer equipo, incluso con la llegada de un nuevo entrenador.

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Ese detalle es quizás el más revelador. La decisión no estaría ligada únicamente a la salida de Machillo, sino a una evaluación más profunda sobre el momento actual del futbolista y su capacidad para competir de inmediato en un equipo obligado a pelear títulos.

En Alajuelense saben que el próximo semestre será de máxima presión y que no hay demasiado margen para procesos largos. Por eso, algunos perfiles jóvenes podrían salir temporalmente mientras el club busca resultados inmediatos.

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Datos Claves

Liga Deportiva Alajuelense evalúa ceder a préstamo al lateral Elián Quesada .

evalúa ceder a préstamo al lateral . Arsenal FC es el equipo de procedencia del jugador previo al Clausura 2026 .

es el equipo de procedencia del jugador previo al . AD Sarchí de la Liga de Ascenso sería el destino del futbolista.