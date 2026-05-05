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Mixco vs. Municipal: a qué hora juegan y único canal para ver la ida de las semifinales del Clausura 2026

Entérese día, horario y dónde mirar a Mixco vs. Municipal por el partido de ida de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga Nacional.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Todos los detalles para ver EN VIVO a Mixco vs. Municipal.
© Mixco y MunicipalTodos los detalles para ver EN VIVO a Mixco vs. Municipal.

Este miércoles, se correrá el telón de las semifinales del Torneo Clausura 2026 con la visita de Municipal a Mixco. Fueron los dos mejores equipos de la fase regular, quedando primero y segundo con 48 y 44 puntos, respectivamente, y ahora volverán a verse las caras en una serie con aroma a gran final.

Desde que los mixqueños regresaron a la Liga Nacional, se cruzaron dos veces en instancias de mata-mata: definieron al campeón del Clausura 2024, cetro que se quedó en manos de los rojos, y al año siguiente chocaron en cuartos de final, que tuvieron al mismo ganador.

A qué hora juegan Mixco vs. Municipal

Mixco y Municipal medirán fuerzas este miércoles 6 de mayo, a las 3:00 p.m. (horario de Guatemala), en el Estadio Santo Domingo de Guzmán.

Dónde mirar EN VIVO el partido de Mixco vs. Municipal

Este encuentro de ida de las semifinales del Clausura 2026 se podrá ver únicamente a través de TV Azteca Guate.

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Cómo llega Mixco

Los dirigidos por Fabricio Benítez vienen de clasificar de forma sufrida ante Cobán Imperial gracias a su mejor posición en la tabla. La ida la perdieron 2-0, por lo que necesitaban ganar por al menos dos goles y eso fue lo que ocurrió en suelo mixqueño, gracias a los tantos agónicos de José Bolaños y Manuel Moreno. El premio fue doble, pues también sacaron boleto para la Copa Centroamericana 2026.

Cómo llega Municipal

El trámite transcurrió de forma diferente para la escuadra de Mario Acevedo, que doblegó sin mayores inconvenientes a Guastatoya. En el primer juego, un gol de José Martínez (quien sufrió una grave lesión) los puso arriba en el global. Y en la revancha, donde también se dio la baja Yorman Baltazar, Jefry Bantes y Alejandro Cabeza, mandando a callar a la afición en su festejo, sellaron la victoria 2-0.

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Resultados de los últimos Mixco-Municipal

  • 26/4 — Municipal 3-0 Mixco
  • 4/3 — Mixco 1-0 Municipal
  • 9/11/2025 — Mixco 3-1 Municipal
  • 3/9/2025 — Municipal 3-1 Mixco
  • 4/5/2025 — Municipal 4-0 Mixco — Cuartos de final, vuelta
  • 1/5/2025 — Mixco 0-0 Municipal — Cuartos de final, ida

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Cuándo es la revancha

La semifinal de vuelta entre Municipal y Mixco tendrá lugar este sábado 9 de mayo, a las 6:00 p.m. de Guatemala, en el Estadio “El Trébol”.

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