Rambo de León sentencia a forma inesperada a Jeaustin Campos en Concacaf y pone de ejemplo a Olimpia

Julio César “Rambo” de León siempre ha sido claro a la hora de exponer sus pensamientos sobre el fútbol de Honduras y en esta ocasión sobre lo ocurrido a Real España de Jeaustin Campos en la Concachampions ante LAFC.

El exjugador de la Selección de Honduras aseguró que el Real España dejó que el club angelino tomara el balón y no lo presionó lo suficiente para quitarle el balón.

“Dejaron que el equipo de Los Ángeles tuviera la pelota. Eso no, vos tenes que presionarlos aunque te ahogues, pero la agarras cerquita del área, dos tres goles podes hacer en 20 minutos. Los jugadores de ellos están claros”, dijo de León.

Olimpia de ejemplo

El “Rambo de la gente” también puso de ejemplo al Olimpia que logró sacar el empate 0-0 ante el América en México; aunque no le ajustó para alcanzar la clasificación.

“Real España tiene que ir a Los Ángeles e intentar ganar, así como Olimpia empató en México”, dijo “Rambo” de León.

El exjugador del Genoa de la Serie A también detalló que los futbolistas diferenciales de LAFC son solamente dos, mientras los demás son jugadores regulares.

“Los jugadores de ellos que hacen la diferencia en ellos son Heung Min Son y Bouanga, los demás son claves, pero son jugadores regulares. Real España se perdió, la media se perdió, atrás no se hablan los centrales y los laterales quedan demasiado abiertos. Cuando la táctica está bien aplicada, jamás te van a meter tres”, cerró.

Lo cierto es que, Real España necesita ganar 0-6 en el BMO Stadium para avanzar a la siguiente ronda del torneo internacional. El juego está programado para las 9:00 p.m. de este martes 24 de febrero.