“Mucha ventaja”: Kendall Waston dice lo que todos en Saprissa piensan de Alajuelense y calienta el clásico

El Deportivo Saprissa atraviesa días de turbulencia luego de quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2025, un golpe duro para el equipo de Vladimir Quesada. Sin embargo, el fútbol no da tregua y ahora los morados tendrán la oportunidad de dar vuelta a la página en el partido más esperado del país: el clásico nacional ante Liga Deportiva Alajuelense.

El choque se disputará este sábado a las 8:00 p. m. en suelo costarricense y la previa ya se encendió gracias a las palabras del capitán morado, Kendall Waston, quien no se guardó nada al referirse a la Liga y a la realidad que atraviesan ambos equipos.

¿Qué dijo Kendall Waston sobre el clásico ante Alajuelense?

“Si se le llamara crisis acá, imagínese qué sería lo del otro equipo que no ha sido campeón en no sé cuántos años, que le llevamos mucha ventaja acá”, soltó Waston, en clara referencia a la sequía de títulos que arrastra Alajuelense y que contrasta con el dominio reciente de Saprissa en el ámbito local.

El zaguero también aprovechó para enviarle un mensaje directo a la afición morada: “Es sumamente molesto y entendible que ellos piensen en no venir al clásico, pero yo creo mucho en el saprissismo, en el amor hacia el equipo. Nosotros en la cancha tenemos que darles más para que vengan al estadio. Ellos van a venir… Los que vengan serán los fieles”.

Con estas declaraciones, Waston no solo encendió la previa del clásico, sino que también dejó claro que en Saprissa se sienten con la autoridad suficiente para marcar diferencias ante el eterno rival. La presión recae ahora sobre ambos bandos.

Los morados para recuperarse de su tropiezo internacional y los manudos para demostrar que pueden competir de tú a tú en el campeonato nacional. El clásico llega cargado de tensión y orgullo, y el capitán saprissista ya lo puso en la temperatura máxima.