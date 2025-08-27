Mientras Vladimir Quesada vuelve a ser eliminado con Saprissa, Paté Centeno expone los errores de la directiva morada

El Deportivo Saprissa volvió a sumar un nuevo fracaso internacional al quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2025, tras no poder superar al Motagua en la última jornada. Con Vladimir Quesada en el banquillo, los morados firmaron otro episodio amargo en un torneo que, desde hace varios años, parece negárseles.

La eliminación no es un hecho aislado, sino parte de un patrón que se repite torneo tras torneo. Desde que Paté Centeno dejó el banquillo, Saprissa no ha logrado volver a tener un rendimiento internacional competitivo. Bajo su mando, en 2019, el club se consagró campeón de la entonces Liga Concacaf y en 2020 alcanzó la final, algo que ningún otro técnico ha conseguido replicar.

Para Centeno, el problema no está únicamente en la cancha, sino en las decisiones de la directiva. El exentrenador ha señalado en varias oportunidades que la institución perdió claridad en su proyecto deportivo y que las determinaciones de corto plazo han terminado pesando en el plano internacional.

Y es que muchos en el entorno morado coinciden en que el verdadero error de la dirigencia fue no haber pensado en Centeno para reemplazar a Paulo Wanchope tras su salida. En su lugar, se apostó nuevamente por Vladimir Quesada, pero los resultados no acompañaron y el equipo quedó otra vez expuesto a la crítica por no tener una visión más amplia de futuro.

Paté Centeno se consagró campeón de la ex Liga Concacaf.

¿Cómo le fue a Saprissa en la Copa Centroamericana sin Paté Centeno?

Desde la salida de Centeno, los números de Saprissa en el plano internacional han sido un reflejo de la inestabilidad. En 2021, con Roy Wright en el banquillo, los morados quedaron eliminados en cuartos de final a manos del Comunicaciones de Guatemala. Un año después, en 2022, ni siquiera lograron clasificarse a la competencia, lo que encendió las alarmas sobre la capacidad del club de sostenerse fuera de Costa Rica.

El panorama no mejoró con el regreso de Vladimir Quesada. En 2023, el equipo fue eliminado en cuartos de final por el Real Estelí de Nicaragua, y en 2024 volvió a caer en la misma ronda ante el Antigua de Guatemala. Ahora, en 2025, la situación tocó un punto más bajo: la eliminación llegó todavía más temprano, en la fase de grupos, confirmando que el equipo se ha quedado corto una y otra vez sin la conducción de Paté.