Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“Va a salir”: Erick Lonnis se mete en el escándalo de Rachid Chirino y su padre con la sentencia que sorprende a Saprissa

Erick Lonnis habló sobre lo sucedido con la polémica de Rachid Chirino y su padre en el Deportivo Saprissa.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Erick Lonnis se mete en el escándalo de Rachid Chirino
© SaprissaErick Lonnis se mete en el escándalo de Rachid Chirino

El presente de Rachid Chirinoen el Deportivo Saprissa atraviesa una etapa de alta presión, marcada por cuestionamientos hacia su desempeño y un entorno cada vez más exigente.

Pero en medio del debate, su padre, Carlos Chirino, decidió intervenir públicamente para respaldarlo, señalando que el trato de un sector de la hinchada ha sido inapropiado, aunque diferenció claramente entre la afición y la institución.

Ante la repercusión del tema, Erick Lonnis, en su rol como gerente deportivo del club, también fijó postura y ofreció su visión sobre la situación.

“Encontramos cosas”: Erick Lonnis no se guarda nada y cuenta la verdad sobre las ligas menores de Saprissa

ver también

“Encontramos cosas”: Erick Lonnis no se guarda nada y cuenta la verdad sobre las ligas menores de Saprissa

Tras la polémica en Saprissa con el padre de Rachid Chirinos, Gerson Torres se involucra y queda expuesto ante la afición: “Ni un minuto más”

ver también

Tras la polémica en Saprissa con el padre de Rachid Chirinos, Gerson Torres se involucra y queda expuesto ante la afición: “Ni un minuto más”

¿Qué dijo Erick Lonnis sobre el escándalo de Rachid Chirino y su padre?

Como gerente deportivo del Deportivo Saprissa, Erick Lonnis, se refirió al caso de Rashid Chirino con un llamado a la mesura, recordando que hoy cualquier declaración pública tiene un fuerte impacto.

Rachid Chirino cuenta el momento más tenso que vivió en Israel y lo motivó a jugar con Saprissa | La Teja
Rachid Chirino – Saprissa

Hoy cualquier cosa que usted diga tiene directamente una repercusión. Antes las cosas no eran tan así. No es fácil a mí me ha tocado hablar con padres que han pasado por esta situación”, comentó Erick Lonnis en Deportes Repretel.

Publicidad

En sus palabras a Deportes Repretel, Lonnis mostró empatía con el dolor del entorno familiar, pero también recalcó que el jugador debe aprender a manejar su contexto profesional, convencido de que Chirino tiene la capacidad para superar este momento.

Erick Lonnis – Saprissa

Erick Lonnis – Saprissa

Publicidad

“Pero me pongo en su lugar y entiendo que fue un momento de dolor. Pero como profesionales el jugador también debe manejar su entorno porque algunas acciones pueden perjudicarlo, pero estoy seguro que Rachid Chirino va a salir de esta situación”, finalizó.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Saprissa confirma la decisión que tomaron con Mariano Torres
Deportivo Saprissa

Saprissa confirma la decisión que tomaron con Mariano Torres

Lonnis cuenta la verdad sobre las ligas menores de Saprissa
Deportivo Saprissa

Lonnis cuenta la verdad sobre las ligas menores de Saprissa

Erick Lonnis quiso llevarse a Saprissa a esta figura, pero le bajaron el pulgar: "No lo dejaron"
Deportivo Saprissa

Erick Lonnis quiso llevarse a Saprissa a esta figura, pero le bajaron el pulgar: "No lo dejaron"

Saprissa sacude la previa del Clásico Nacional
Deportivo Saprissa

Saprissa sacude la previa del Clásico Nacional

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo