Salió cinco veces campeón con Saprissa, lo echaron de Tibás y ahora se complica su futuro lejos de Costa Rica: “Podría colapsar”

Cinco títulos conseguidos con Deportivo Saprissa avalan la huella que dejó un futbolista en su paso por Tibás, donde fue parte de una de las etapas más exitosas recientes del club.

Sin embargo, tras su salida, la realidad cambió drásticamente y lo que parecía un camino firme hacia nuevos retos internacionales hoy se encuentra lleno de incertidumbre, con su futuro lejos de Costa Rica en el aire.

El jugador que salió cinco veces campeón con Saprissa y ahora se complica su futuro lejos de Costa Rica

El periodista Kevin Jiménez informó que el fichaje de Youstin Salas al Brisbane Roar de Australia corre serio riesgo de caerse, debido a que el club oceánico no ha enviado los boletos correspondientes tras el acuerdo alcanzado el mes pasado con el Sporting.

“La llegada de Youstin Salas a Australia podría colapsar. El club de dicho país no ha enviado los boletos tras el acuerdo alcanzado entre clubes el mes pasado”, comentó Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X.

“El Brisbane Roar ya tenía todo listo con Sporting para el préstamo de un año pero faltaba firmar el ligamen con el jugador. Esperarán si se reactiva pero parece complicado”.

Aunque todo estaba listo para concretar el préstamo por un año, aún faltaba la firma del jugador, y ahora la operación parece complicada a la espera de que pueda reactivarse.

Los títulos de Youstin Salas con Saprissa

Con los morados Youstin Salas conquistó el Clausura 2023, además de ser bicampeón consecutivo en los torneos de Apertura 2022 y 2023, títulos que ratificaron la hegemonía del club en la liga local y lo posicionaron como pieza importante dentro del equipo.

Youstin Salas – Deportivo Saprissa

A esos logros se suman dos trofeos que completan su palmarés con Saprissa: la Supercopa de Costa Rica 2023/24 y la Recopa de Costa Rica 2023/24, campeonatos que redondearon un ciclo de gran éxito en su paso por el conjunto tibaseño.