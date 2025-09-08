Es tendencia:
Mientras Saprissa atraviesa su peor momento con Vladimir Quesada, Wanchope muestra el salto que nadie esperaba: “Un honor”

En medio de la crisis de Saprissa, Paulo Wanchope celebra buenas noticias con sus seguidores en las redes sociales.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Wanchope presume un logro impresionante.
Wanchope presume un logro impresionante.

El despido de Paulo Wanchope del banquillo del Deportivo Saprissa no fue la solución a los enormes problemas del Monstruo, que además de deportivos son estructurales.

Vladimir Quesada volvió a ponerse el buzo de entrenador morado para dirigir a un equipo que no solo juega mal, sino que también se lo ve carente de jerarquía producto del estancamiento económico que limita sus movimientos en el mercado de fichajes.

Llueve sobre mojado en Tibás

Los resultados de esta combinación de crisis económica con improvisación dirigencial quedaron a la vista rápidamente: Saprissa quedó eliminado de la Copa Centroamericana 2025 en la fase de grupos, y en la misma semana perdió el clásico con Liga Deportiva Alajuelense, marcando su primera derrota en La Cueva ante los rojinegros en más de 4 años.

Vladimir Quesada volvió a la boca del lobo (Saprissa).

Vladimir Quesada volvió a la boca del lobo (Saprissa).

Ahora, mientras Quesada es el que se sienta en el ojo de la tormenta tibaseña, Paulo Wanchope se mantiene sin equipo, a la espera de una nueva oportunidad para seguir con su carrera en los banquillos. Mientras tanto, lejos de los sinsabores que atraviesa Saprissa, el histórico goleador costarricense celebra un salto inesperado que lo conecta con su glorioso pasado en Europa.

Un reconocimiento especial para Wanchope

Wanchope fue incluido en el Paseo de la Fama del Derby County, el primer equipo con el que jugó en la Premier League, en un reconocimiento que lo coloca al lado de nombres pesados en la historia del club inglés.

A través de su cuenta de Instagram, el ex delantero compartió con orgullo este logro: una imagen de su nombre y su icónica celebración ante el Manchester United, inmortalizada junto a otros históricos del cuadro inglés como Ron Webster y Charlie George.

Wanchope entró al Paseo de la Fama del Derby County (Instagram).

Wanchope entró al Paseo de la Fama del Derby County (Instagram).

Un honor formar parte de la primera fase del Paseo de la Fama del Derby County. Momentos que marcaron mi carrera y que permanecerán para siempre en la memoria de la afición. Gracias, Rams, por mantenerme siempre en su historia“, escribió el ex DT morado.

Derby County no olvida a su gran goleador

La placa dedicada a Wanchope en los pasillos del Estadio Pride Park recuerda lo que significó su irrupción en Inglaterra: “Paulo Wanchope llegó a Inglaterra desde su nativa Costa Rica en marzo de 1997 para unirse a Derby County. Marcó en su debut tan solo una semana después, en Old Trafford ante Manchester United, e inmediatamente se inscribió en los libros de historia al anotar un maravilloso gol en una impresionante victoria por 3-2“.

La placa dedicada a Wanchope en el Paseo de la Fama de los Carneros (Instagram).

La placa dedicada a Wanchope en el Paseo de la Fama de los Carneros (Instagram).

Este gol fue elegido como el mejor de la historia del club por los hinchas en 2009, y continúa perdurando en la memoria de los que fueron testigos de aquel día. Jugó 83 partidos para Derby, ayudando a los Carneros a asegurar sus mejores temporadas en la Premier League”, reza el mensaje, asegurando el legado dorado que dejó Paulo Wanchope en Inglaterra.

