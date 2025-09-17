Saprissa quiere sacudir el mercado con un 9 extranjero: sonó en Alajuelense, jugó en la Premier League y “la directiva lo analiza”

El Deportivo Saprissa se juega sus últimas cartas en el mercado de fichajes, que cierra mañana, con la misión de reforzar la delantera y darle a Vladimir Quesada la pieza que necesita para ir por la ansiada liga 41. La directiva morada analiza nombres y uno de ellos podría convertirse en la bomba del cierre del libro de pases.

¿Cuál es el futbolista por el que va Saprissa?

Según informó el periodista Kevin Jiménez, Jozy Altidore es una de las opciones que maneja el conjunto tibaseño. El delantero estadounidense, de 35 años, fue ofrecido en las últimas horas y su perfil está siendo evaluado por la institución.

El atacante tiene un currículum de peso: pasó por la Premier League con el Hull City y el Sunderland, jugó en el Villarreal de España y se consolidó durante años en la MLS con el Toronto FC. Además, en algún momento su nombre sonó como refuerzo de Alajuelense, aunque nunca se concretó.

Publicidad

Publicidad

Altidore no tiene club desde 2023, lo que facilitaría su llegada en cuanto a negociación. Más allá de su aporte en cancha, también existirían proyectos a futuro vinculados al Saprissa que podrían atraer al delantero y convertir su fichaje en algo más que deportivo.

Altidore suena para Saprissa. (Getty Images)

Publicidad

La directiva estudia la posibilidad de cerrar la incorporación en las horas finales, conscientes de que un atacante de este calibre no solo reforzaría al plantel, sino que también sacudiría el mercado nacional.

Publicidad

ver también Limpia de última hora: Vladimir Quesada dejó ir a un campeón con Saprissa y ahora jugará en un rival directo

Lo cierto es que, con el reloj en contra y la ventana a punto de cerrarse, Saprissa podría sorprender con un nombre que hace algunos años parecía inalcanzable para el fútbol costarricense.