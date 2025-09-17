“Vimos lo que tiene”: Vladimir Quesada habló de la lesión de Kenay Myrie ante Herediano y asustó a todos en Saprissa

El clásico provincial entre Herediano y Deportivo Saprissa dejó un empate vibrante 3-3 en el Apertura 2025, pero también una preocupación seria para los morados. La tabla de posiciones del Apertura 2025 se sigue moviendo y ambos equipos necesitan empezar a sumar.

El equipo de Vladimir Quesada se había puesto 2-0 en ventaja como visitante, los florenses lograron remontar y, en la última jugada del partido, Mariano Torres selló la igualdad desde el punto de penal. Sin embargo, más allá del resultado, lo que encendió las alarmas en Tibás fue la situación física de Kenay Myrie.

¿Qué le sucedió a Kenay Myrie?

El joven lateral se marchó del campo a los 62 minutos tras recibir un fuerte golpe que lo dejó sin posibilidades de continuar. La imagen generó inquietud entre la afición, y el propio técnico saprissista se refirió al tema en la conferencia de prensa posterior.

Publicidad

Publicidad

“En cuanto a Kenay Myrie, quien le puede dar una mejor descripción de la lesión es el doctor. Sí vimos que lo tiene un poco inflamado”, señaló Quesada, sin entrar en mayores detalles pero dejando claro que el jugador será evaluado en las próximas horas.

Tweet placeholder

Publicidad

La ausencia de precisión en el parte médico inmediato solo aumenta la incertidumbre, sobre todo considerando que Saprissa enfrenta un calendario exigente en su lucha por alcanzar la liga 41. Myrie se había consolidado como una de las apuestas de Quesada en la zaga y su baja representaría un golpe sensible para la rotación.

Publicidad

ver también Saprissa quiere sacudir el mercado con un 9 extranjero: sonó en Alajuelense, jugó en la Premier League y “la directiva lo analiza”

Ahora, el entorno morado queda a la expectativa de lo que digan los exámenes médicos. Lo cierto es que, en una noche cargada de emociones por el empate agónico en Heredia, el susto por la lesión de Myrie se robó gran parte de la atención.