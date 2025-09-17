“5 millones”: agente de Jeyland Mitchell el detalle que hizo caer su fichaje a una liga importante de Europa

El defensor costarricense Jeyland Mitchell volvió a ser protagonista en el mercado de fichajes europeo. Tras su paso por el Feyenoord de Países Bajos, donde incluso sumó minutos en la Champions League, el zaguero fue fichado por SK Sturm Graz, el bicampeón de Austria.

Sin embargo, en el proceso apareció una oportunidad que habría significado un salto directo a una de las ligas más competitivas del continente: la Ligue 1 de Francia. Según reveló su agente, Kurt Morsink, el Lens estuvo dispuesto a desembolsar 5 millones de euros para quedarse con el futbolista formado en Alajuelense.

¿Qué hizo que Jeyland Mitchell no fiche por el Lens de Francia?

En entrevista con Tigo Sports, Morsink explicó por qué ese traspaso nunca se concretó: “No la decliné yo porque, por mí, la habíamos hecho. La declina el Feyenoord y, al final del día, ellos siempre son los que tienen la decisión. En ese momento, Jeyland estaba jugando Champions y yo creo que el Feyenoord estaba metido a los octavos de final, si no me equivoco. Entonces ellos optaron por dejárselo y que tal vez a Jeyland le fuera bien”.

El representante agregó que la situación deportiva influyó, ya que Jeyland Mitchell tenía minutos en la Champions, aunque no en la liga local. Finalmente, Feyenoord prefirió retenerlo en ese momento, lo que bloqueó la posibilidad de emigrar al fútbol francés.

“Ahora, obviamente, esta opción del bicampeón de Austria es una opción que vemos interesante para que tenga minutos, pero sí, en retrospectiva, claro que la opción del Lens por 5 millones de euros sonaba muy bien”, reconoció Morsink.

Con apenas 20 años, Mitchell empieza un nuevo reto en Austria con la ilusión de consolidarse en Europa y, a mediano plazo, dar el salto a una liga top como la que en su momento le ofreció el Lens.