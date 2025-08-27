Mientras Saprissa le paga 5 mil dólares por mes a Gustavo Herrera, esto debería haber gastado para contratar a Johan Venegas

Gustavo Herrera lleva nueve partidos con la camiseta del Deportivo Saprissa en los que no anotó ni dio asistencias en 490 minutos. Estos números condenan al joven panameño de 19 años, que llegó a Costa Rica sin minutos en primera y lo tiraron a la cancha con la camiseta del club más grande del país.

En un principio, la contratación de este centrodelantero canalero había generado ilusión en la afición morada, que poco a poco se fue amargando con el correr de los partidos al punto de que ahora el jugador se transformó en el principal apuntado por la afición.

Herrera arribó de la mano de Erick Lonnis bajo la dirección técnica de Paulo Wanchope y ahora en el banquillo se encuentra Vladimir Quesada, con el que este miércoles se quedó afuera de la Copa Centroamericana tras empatar 0-0 con Motagua.

Mientras que del otro lado, Johan Venegas, a quien el monstruo desistió de contratar tras no llegar a un acuerdo, le dio la clasificación a Cartaginés con dos tantos en la goleada por 4-0 a Independiente, algo que no hizo más que meterle el dedo en la herida a los morados.

Herrera aún no cumple con las expectativas.

¿Cuánto gana Gustavo Herrera en Saprissa y cuánto debería haber gastado en Johan Venegas?

Esta pregunta es la que tortura a muchos saprissistas que ahora selamentan ya que con la reciente eliminación en la Centroamericana, no jugarán copas internacionales hasta la segunda mitad del 2026.

Según información de Kevin Jiménez, Herrera es un jugador “barato” que “no supera los 5 mil dólares de salario”. Esto fue, claro, una de las principales razones por las que se decidió apostar por él.

Johan Venegas abe lo que es haber jugado en Saprissa.

El asunto es que del otro lado aparece la figura de Johan Venegas, quien a sus 36 años y con pasado morado aún tiene mucho para dar. Y lo peor es que el jugador, que cobraba entre 5 mil y 7 mil dólares en Guanacasteca, podría haber llegado libre a Saprissa sin que el club erogara ni un billete.

Sin dudas, una decisión que perseguirá a la directiva del Monstruo por mucho tiempo.