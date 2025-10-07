Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

Mientras Piojo Herrera gana 360 mil dólares por año en Costa Rica, esto cobra Reinaldo Rueda para clasificar a Honduras al Mundial 2026

Miguel Herrera vs. Reinaldo Rueda: la diferencia salarial en estas Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Reinaldo Rueda con la Selección de Honduras
© Selección de HondurasReinaldo Rueda con la Selección de Honduras

El duelo entre la Honduras de Reinaldo Rueda y la Costa Rica de Miguel Herrera se presenta como uno de los enfrentamientos más esperados de la tercera jornada de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Ambos seleccionadores llegan con la presión de obtener resultados inmediatos, conscientes de que cada punto puede marcar la diferencia en la lucha por los boletos directos a la próxima Copa del Mundo

Desde Fútbol Centroamérica analizaremos cuánto gana Reinaldo Rueda por dirigir a Honduras en su camino al Mundial, y lo compararemos con el salario de 360 mil dólares por año que gana Miguel Herrera al frente de Costa Rica.

Publicidad
Piojo Herrera en jaque: Costa Rica se muestra terminante sobre el futuro del DT a días de jugarse la clasificación al Mundial 2026

ver también

Piojo Herrera en jaque: Costa Rica se muestra terminante sobre el futuro del DT a días de jugarse la clasificación al Mundial 2026

¿Cuánto cobra Reinaldo Rueda para clasificar a Honduras al Mundial 2026?

Mientras Reinaldo Rueda percibe un salario anual de alrededor de 450 mil dólares por dirigir a la selección de Honduras, su colega Miguel Herrera gana unos 360 mil dólares al año al frente de Costa Rica. La diferencia entre ambos técnicos ronda los 90 mil dólares anuales

Aun así, ambos manejan cifras similares dentro del contexto de las Eliminatorias de Concacaf, donde tanto Rueda como Herrera tienen la misión de devolver a sus selecciones a una Copa del Mundo.

Publicidad
OFICIAL: Reinaldo Rueda regresa como DT a la selección de Honduras
Reinaldo Rueda – Honduras

Más allá de la diferencia salarial, los dos estrategas comparten la misma presión: responder a las expectativas de federaciones históricas que no se conforman con menos que la clasificación a Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Honduras recurre a la FIFA: Reinaldo Rueda toma medidas contra Costa Rica
Honduras

Honduras recurre a la FIFA: Reinaldo Rueda toma medidas contra Costa Rica

"Siempre lo dicen": Keylor Navas expone a Honduras y enciende el Clásico
Costa Rica

"Siempre lo dicen": Keylor Navas expone a Honduras y enciende el Clásico

Rueda recibe el peor mensaje ante una de sus grandes decisiones para enfrentar a Costa Rica
Honduras

Rueda recibe el peor mensaje ante una de sus grandes decisiones para enfrentar a Costa Rica

Nuevo equipo: Jorge Dely Valdés se va de la Selección para dirigir en la LPF
Panama

Nuevo equipo: Jorge Dely Valdés se va de la Selección para dirigir en la LPF

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo