“No queda más”: Fidel Escobar conmueve a Saprissa con una despedida impensada tras el fracaso en la Copa Centroamericana

El Deportivo Saprissa registró un nuevo fracaso y esta vez de la mano de Vladimir Quesada al no poder avanzar a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 tras empatar (0-0) ante Motagua en casa. Uno de los que más se mostró afectado fue Fidel Escobar y esto fue lo que dijo.

La eliminación no solo dejó un vacío deportivo para Saprissa, sino también un fuerte impacto económico que profundiza sus problemas financieros. Al quedar fuera de los cuartos de final, el club perdió la oportunidad de ingresar 80 mil dólares, un ingreso que resultaba clave en medio de las deudas acumuladas y la crisis administrativa que atraviesa la institución.

ver también Saprissa sufre doble castigo: la eliminación de la Copa Centroamericana y un golpe en donde más le duele

¿Qué dijo Fidel Escobar tras la eliminación de Saprissa en la Copa Centroamericana?

“Le pedimos disculpas a la afición. Esta institución aspira a más, pero llevamos varios torneos pasando así de ronda, pero hoy nos quedamos en la primera. No queda más que seguir trabajando”, afirmó Escobar para ESPN despidiéndose de esta manera de la Copa Centroamericana algo también totalmente inesperado para los morados.

Publicidad

Publicidad

“Nosotros hablamos internamente. Ahora a seguir adelante. Soy el primero en poner al pecho a esta institución que me abrió la puerta. Como dije, a seguir trabajando, para lo que viene, debemos pasar la página. Va a ser una noche muy difícil”, sentenció Fidel Escobar.

Fidel Escobar – Deportivo Saprissa

Publicidad

Un largo camino de espera para Saprissa

La eliminación de esta Copa Centroamericana no solo marca un duro golpe deportivo y económico, sino que también prolonga la ausencia internacional del club. Saprissa no volverá a disputar un torneo fuera de Costa Rica hasta agosto de 2026.

Publicidad

Un periodo que se siente eterno para una institución acostumbrada a ser protagonista en el ámbito regional y que ahora deberá enfocarse en recomponerse a nivel local para llegar con fuerza a su regreso internacional.