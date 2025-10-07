Es tendencia:
“Neutralizar”: referente de Honduras impacta a Costa Rica con lo que dice de Manfred Ugalde y Saprissa ya lo sabía

Rubilio Castillo habló de la actualidad de Manfred Ugalde, el 9 de la selección de Costa Rica que amenaza a Honduras en las Eliminatorias.

Manfred Ugalde es la gran amenaza de Costa Rica en Honduras.
Manfred Ugalde es la gran amenaza de Costa Rica en Honduras.

Manfred Ugalde es una de las grandes amenazas queHonduras deberá neutralizar en la visita de Costa Rica este jueves al estadio Morazán de San Pedro Sula.

El delantero del Spartak de Moscú es la referencia que tendrá el cuadro de Miguel “Piojo” Herrera para sacar el primer triunfo de las Eliminatorias. Recordar que la escuadra tica nunca ha ganado en San Pedro Sula.

“No lo cambio”: Luis Suárez sorprende a toda Costa Rica con la sentencia que hizo sobre Honduras

Rubilio Castillo, uno de los referentes de Honduras, que no estuvo en la convocatoria, fue consultado sobre Ugalde, un jugador que conoce desde sus inicios en Saprissa.

Primero comenzó hablando del partido entre Honduras y Costa Rica. Recordemos que Castillo ahora juega para el Marathón.

¿Qué dijo Rubilio Castillo de Manfred Ugalde?

“Acá tenemos dos escenarios, uno que Costa Rica viene a hacer su partido y recoger un poco de oxígeno de San Pedro Sula y Hondurass que ha comenzado con el pie derecho la eliminatoria, que va cabeza de grupo por los momentos. Los partidos contra ellos no son fáciles, son clásicos que anden como anden son de respeto y complicados”.

“¿Cómo ha visto a Manfred Ugalde, 9 de la selección de Saprissa? Usted compartió camerino con él cuando era un joven”, le consultó el periodista de TD Más.

“Fue un placer camerino con Manfred, sabía la capacidad que tiene, acepté el rol de líder en Saprissa, siempre platicaba con él y le decía que tenía todo para poder llegar. Le decía que se sintiera tranquilo. Ahora con experiencia es el 9 de Costa Rica, algo que se sabía que podría alegrarlo. Tiene mucha madurez y tengo es grato recuerdo. Y para Honduras ojalá lo pueda neutralizar”.

Costa Rica visitará a Honduras en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula el jueves 9 de octubre a las 8:00 p.m. (hora de Centroamérica).

