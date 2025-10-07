Apartado: Fedefútbol confirma la noticia de Keylor Navas que paraliza a Costa Rica antes del duelo con Honduras

Los fanáticos de Costa Rica amanecieron con una noticia que paralizó sus corazones a solo dos días del anticipado enfrentamiento de la Selección Nacional ante Honduras en San Pedro Sula, un duelo que puede definir gran parte del camino eliminatorio rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

El afectado es nada menos que Keylor Navas, capitán, referente y guardián indiscutido de los tres postes de la Tricolor. Desde la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) se confirmó que el portero de 38 años ha sido apartado del grupo y este martes se mantendrá entrenando de manera diferenciada junto a Celso Borges, quien arrastra una lesión muscular.

¿Qué le pasó a Keylor Navas?

La causa de la marginación del guardameta es un golpe en el tobillo, según se confirmó desde la propia Fedefútbol. Por ahora, Keylor realizará trabajos diferenciados de recuperación, y aunque se espera que pueda llegar al duelo con los catrachos, Miguel “Piojo” Herrera empieza a barajar opciones por si no pudiera estar en el Francisco Morazán.

Quien se perfila para asumir el arco en caso de que finalmente Keylor no esté disponible es Esteban Alvarado. El experimentado portero del Deportivo Saprissa fue convocado a último momento tras la baja de Patrick Sequeira, arquero del Casa Pia de Portugal, quien también sufrió una lesión en el tobillo.

Keylor Navas se entrena apartado de sus compañeros (FCRF).

De todos modos, el golpe sufrido por el ex Real Madrid habría sido leve y, si todo sale según lo planeado, debería recuperarse a tiempo para el enfrentamiento del jueves. La atención estará puesta en lo que pase este martes y miércoles para conocer la evolución del histórico guardameta.

Fecha, hora y sede del Clásico Centroamericano

Costa Rica visitará a Honduras en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula este jueves 9 de octubre a las 8:00 p.m. (hora de Centroamérica). El partido será válido por la tercera jornada del Grupo C de la fase final de las eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026 y puede resultar decisivo para definir el rumbo del proceso clasificatorio tico.