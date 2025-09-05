Rechazó a Saprissa y ahora esto: Bryan Oviedo necesitó sólo seis palabras para ponerse a todos los morados en contra

En el 2022, Bryan Oviedo estuvo muy cerca de vestir la camiseta del Deportivo Saprissa. Incluso entrenó en Tibás mientras resolvía su futuro internacional y, en ese entonces, lanzó una declaración que ilusionó a los aficionados: “Saprissa es un sentimiento que por muchos años que uno esté afuera no se compara”.

La realidad, sin embargo, tomó un rumbo totalmente distinto. Oviedo no firmó con los morados, se marchó al Real Salt Lake de la MLS y, en el 2025, sorprendió al país al fichar con la Liga Deportiva Alajuelense, el archirrival histórico.

Hoy, tras quedar libre, Bryan Oviedo tiene nuevo club en Costa Rica y es AD San Carlos, el equipo de su tierra natal. Fue ahí donde soltó una frase que desató la furia de los saprissistas y borró cualquier rastro de aquel “sentimiento morado”.

¿Cuál fue la frase de Bryan Oviedo que enojó a todos los de Saprissa?

“Siempre fui seguidor de San Carlos”, esas seis palabras bastaron para encender a la afición morada, que sintió la confesión como una traición. Primero porque alguna vez habló de Saprissa como parte de su vida, luego porque rechazó firmar con ellos y eligió jugar en Alajuelense, y ahora porque asegura que su corazón futbolero siempre estuvo en los Toros.

Oviedo explicó que pensó en quedarse en la Liga por razones familiares, pero finalmente se inclinó por regresar a su zona: “Este año se me da. Creo que en la parte física tengo que ir paso a paso, ya que no pude hacer la pretemporada con el club”.

Lo cierto es que el lateral izquierdo pasó de ser una esperanza morada, a vestir la camiseta rojinegra y terminar en su natal San Carlos, dejando en Tibás la sensación de que todo lo que dijo alguna vez no era más que palabras vacías.