Es oficial: fue campeón con Saprissa, jugó más de 100 partidos en Alajuelense y ahora un rival directo anuncia su fichaje

Este viernes se confirmó un fichaje que no pasará inadvertido para los fanáticos de los grandes equipos del fútbol costarricense. Y es que un legionario con pasado en Deportivo Saprissa, Liga Deportiva Alajuelense y Club Sport Herediano llega al Club Sport Cartaginés, el único grande que le faltaba para completar el cuarteto.

Se trata de Yael López, lateral derecho de 25 años, quien regresa a Costa Rica después de un breve paso por el Boyacá Chicó de Colombia, a donde había llegado a principios de 2025 proveniente de Guanacasteca.

En tierras cafeteras disputó 16 partidos la última temporada, sin registrar goles ni asistencias. “¡Bienvenido Yael! El lateral, Yael López, se convierte en nuevo futbolista de nuestro equipo”, anunciaron los brumosos a través de sus redes sociales.

Un reencuentro que retumba en Alajuela

En Cartago, el defensor se reencontrará con Andrés Carevic, técnico al que conoce bien de su paso por Alajuelense. En la Liga, el flamante refuerzo brumoso jugó 104 partidos, marcó 2 goles y repartió 2 asistencias, además de alzar la Copa Centroamericana y la Copa de Costa Rica.

Yael López fue campeón en Alajuela (LDA).

Antes de eso, el jugador surgido en AD Carmelita también vistió la camiseta de Saprissa. Llegó a Tibás a mediados de 2019, donde apenas alcanzó a disputar 16 partidos, pero le bastaron para sumar títulos: fue parte del plantel que conquistó un Torneo Clausura y la Liga Concacaf. Más tarde, con Herediano, levantó el título del Torneo Apertura y acumuló 38 apariciones con la camiseta florense.

López también celebró en Tibás (Deportivo Saprissa).

El desafío con los brumosos

Ahora, López intentará cumplir un nuevo reto: ganar un título con el único de los cuatro grandes con el que aún no ha podido hacerlo. El Cartaginés no celebra desde aquel histórico campeonato en 2022, cuando rompieron una sequía de 82 años sin dar la vuelta olímpica.

Con Andrés Carevic al mando y figuras como Johan Venegas, Christopher Núñez y Marco Ureña en el plantel, los brumosos están desplegando un fútbol llamativo que ya ilusiona a toda la Vieja Metrópoli.