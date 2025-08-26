Saprissa queda atrás: Wanchope sorprende con el guiño que lo acerca a un equipo que conoce a la perfección

El ciclo de Paulo Wanchope como entrenador del Deportivo Saprissa fue efímero. El histórico ex futbolista llegó al banquillo tibaseño en pleno desarrollo del Torneo Clausura 2025, y cinco meses después tuvo que despedirse en medio de una seguidilla de resultados preocupantes.

En total, el entrenador de 49 años dirigió al equipo morado en 22 encuentros, cosechando 12 victorias, 5 empates, 5 derrotas y ningún título. De esta manera, su único trofeo como DT sigue siendo aquella Copa de Costa Rica que alcanzó en 2022 estando al frente del Club Sport Cartaginés.

Mientras Vladimir Quesada ya debutó como nuevo estratega del Deportivo Saprissa, su antecesor permanece sin equipo, a la espera de una nueva oportunidad en los banquillos.

“Una linda sorpresa”

En medio de esta pausa, Wanchope recibió una grata sorpresa desde Inglaterra, en una institución donde su nombre todavía genera respeto y admiración: el Derby County.

El conjunto inglés, actualmente en la segunda división, le envió una camiseta especial con su nombre y el dorsal 26, diseño basado en el clásico uniforme que vistió entre las temporadas 1995 y 1997. Este número fue el que utilizaba cuando anotó su primer gol en la Premier League, una jugada individual memorable ante el Manchester United.

Con una sonrisa y el uniforme retro en mano, Wanchope compartió la sorpresa en sus redes sociales,dejando un mensaje que emocionó tanto en Inglaterra como en Costa Rica: “La nueva camiseta, basada en el clásico de 1995-1997. ¡Qué grata sorpresa recibir el 26 para conmemorar el gol del Manchester United! 👌🏾😉 Gracias por el bonito detalle. ¡Vamos Carneros!”.

Wanchope recibió una sorpresa desde Inglaterra (Instagram).

¿Qué números dejó Wanchope en la Premier League?

Con 81 partidos disputados, 26 goles y 2 asistencias, el paso de Wanchope por el Derby County fue tan sólido que pronto lo catapultó hacia otros clubes de la Premier League como West Ham y Manchester City.

En West Ham marcó 16 goles y repartió 3 asistencias en 46 partidos, mientras que con los Ciudadanos jugó 75 partidos, gritó 29 goles y dio 20 asistencias. A nivel global, sus registros en la Premier League son impresionantes: Wanchope celebró 50 goles y asistió 14 veces.