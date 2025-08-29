Es tendencia:
“Esta vez sorprenderemos”: Saprissa celebra el regreso más anhelado por la afición justo para el clásico con Alajuelense

Saprissa recibe la confirmación del retorno más esperado por los morados justo a tiempo para recibir a Alajuelense en La Cueva.

Por Geronimo Heller

Saprissa prepara una sorpresa para el clásico nacional.
Este sábado 30 de agosto, desde las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica), Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense volverán a protagonizar una nueva edición del clásico nacional, que esta vez tendrá como escenario el Estadio Ricardo Saprissa.

Para este esperado duelo, la organización Cultura Saprissa ha confirmado el regreso de lo que todos los aficionados morados esperaban: los espectaculares recibimientos con tifos y banderas.

El torneo pasado, durante la fase final, a la agrupación no le permitieron realizar un recibimiento previo al juego contra Alajuelense. Sin embargo, eso no desanimó a los morados, que ahora tienen todo listo para sorprender con un despliegue que promete ser fuera de lo común.

“Será una salida completamente nueva”

Sergio Pacheco, integrante de Cultura Saprissa, reveló que desde hace varias semanas están trabajando en la presentación que se verá minutos antes del esperado inicio del clásico nacional.

Vuelven los tifos a La Cueva (ESPN).

Esta será una salida completamente nueva, con un diseño bastante complejo, tiene varios elementos y todo llevará una secuencia. En algunos momentos nos hemos inspirado en series o películas, pero esta vez sorprenderemos con elementos de la identidad del saprissismo, que evoque a lo que es ser saprissista”, afirmó Pacheco.

Saprissa deja atrás el fracaso en la Copa Centroamericana

El integrante de Cultura Saprissa aseguró que, a pesar de que la eliminación del Saprissa en la Copa Centroamericana generó una enorme frustración entre los seguidores tibaseños, el recibimiento se mantiene en pie.

Saprissa prepara un recibimiento especial para el clásico (ESPN).

“Cultura sigue con la misma fuerza, el martes hubo un mal resultado, nos frustramos, estamos descontentos, pero por dicha canalizamos esa frustración creativamente”, indicó.

Para el recibimiento será importante colaborar con los encargados, hay que ponerle atención a la gradería este y que la gente lo disfrute. Nos parece que tendremos un lindo espectáculo”, concluyó Pacheco, dejando a los aficionados con la expectativa de una noche inolvidable en La Cueva.

