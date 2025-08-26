“Bienvenido a casa”: Vladimir Quesada ya tiene su primer refuerzo en Saprissa y así lo anunciaron

El Deportivo Saprissa comenzó a mover sus fichas en el mercado y ya le cumplió el primer deseo a Vladimir Quesada, quien tendrá a disposición a su primer refuerzo en esta nueva etapa al mando del equipo.

Dicho fichaje no solo representa un respaldo para el trabajo del técnico, sino también un golpe de motivación para el plantel y la hinchada, que espera ver a Saprissa recuperar su mejor versión.

¿Cuál es el primer refuerzo de Vladimir Quesada en Saprissa?

Saprissa confirmó el regreso de Marcelo Tulbovitz, quien es catalogado como el preparador físico más exitoso en la historia del club. Con un mensaje cargado de emotividad, el club anunció su llegada bajo la frase: “Bienvenido a casa, profe”, generando ilusión en la afición morada.

La noticia ha sido recibida con entusiasmo por la afición morada, que reconoce la importancia de contar con un especialista de su experiencia y jerarquía. Con Tulbovitz nuevamente en casa, Saprissa refuerza su estructura fuera del terreno de juego y apuesta por darle un plus físico a su plantel en busca de nuevos títulos.

El corazón morado vuelve a latir al traer de vuelta a Marcelo Tulbovitz. Su nombre quedó grabado en la historia por haber moldeado al equipo bicampeón y ser parte del inolvidable tercer lugar en el Mundial de Clubes 2005.

Más que un regreso, la vuelta de Marcelo Tulbovitz simboliza un impulso anímico y deportivo para Saprissa. Su trayectoria, marcada por éxitos y por una conexión especial con el club, promete aportar la experiencia y el carácter necesarios para que los morados encaren con mayor confianza sus próximos desafíos