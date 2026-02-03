Jugó en Saprissa, pero se retiró para hacer historia en el cine de Costa Rica interpretando al Machillo Ramírez

A sus 42 años, Ítalo Adolfo Marenco Campos es uno de los rostros más reconocidos de la televisión costarricense. Sin embargo, antes de consolidarse como actor, modelo y presentador, tuvo un recorrido poco conocido como futbolista profesional.

Su historia comenzó nada menos que en el semillero del Deportivo Saprissa, el club más ganador del país, donde se formó en divisiones menores a inicios del nuevo milenio.

La trayectoria deportiva de Ítalo Marenco

Hijo de los actores Roxana Campos y Álvaro Marenco, Ítalo Marenco integró las categorías inferiores del Monstruo, aunque no llegó a debutar en Primera con los morados.

Su estreno como profesional se dio en Fusión Tibás, en la Segunda División, el 29 de agosto de 2004. Más tarde, en 2007, firmó con la Universidad de Costa Rica, donde sí pudo competir en la máxima categoría.

Ítalo Marenco se formó en Saprissa (La Teja).

Luego pasó por Barrio México y vivió su única experiencia como legionario defendiendo al AS Chingolona. En 2014, con apenas 31 años y siendo jugador de Juventud Escazuceña, decidió colgar los botines.

De las canchas a la pantalla grande

El oriundo de San José no tardó en aprovechar su carisma extrovertido y su herencia familiar para ingresar al mundo del entretenimiento. De hecho, ya había tenido una exposición temprana en televisión: protagonizó un comercial en 1992, cuando tenía apenas nueve años.

Ese mismo 2014, el año de su retiro del fútbol, le llegó una oportunidad dorada: interpretar a Óscar “Machillo” Ramírez en la película Italia 90, dirigida por Miguel Alejandro Gómez, que retrata el drama deportivo de la clasificación y preparación de la Selección de Costa Rica rumbo a su primer Mundial.

La película fue un verdadero fenómeno local: reunió 98.700 espectadores y, a pesar de haberse realizado con un presupuesto reducido (alrededor de 200 mil dólares), se convirtió en la cuarta más vista en la historia del cine tico. Marenco también participó en otros films nacionales, pero su salto definitivo a la popularidad llegó desde la pantalla chica.

El ex Saprissa debutó como presentador en Combate, por Repretel, junto a Marianela Valverde y Natalia Carvajal. Luego fue parte de Batalla de Talentos, Guerreros Costa Rica y Giros, programa en el que tuvo su etapa más extensa, hasta agosto de 2025.

Marenco trabaja en el programa Buen Día (Teletica).

Tras una salida sorpresiva de Repretel ese mismo mes, en enero de 2026 se sumó a Buen Día, por Teletica, donde actualmente sigue activo de lunes a viernes, de 8:00 a 10:00 a.m.