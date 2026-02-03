“Hay que cambiar”: Hernán Medford fue presentado en Saprissa y lanzó la advertencia que inquieta a sus jugadores

La llegada de Hernán Medford como DT del Deportivo Saprissa no pasó desapercibida y estuvo acompañada de un mensaje claro y directo para los jugadores. Y es que el presente de la institución morada amerita tomar medidas estrictas para empezar a encontrar los resultados.

En su presentación oficial, el técnico dejó en evidencia que el equipo necesita cambios urgentes, lanzando una advertencia que apunta directamente al rendimiento y la actitud del plantel.

¿Qué dijo Hernán Medford en su presentación con Saprissa?

Durante su presentación desde la conferencia de prensa, Hernán Medford dejó claro que, aunque el tiempo ha sido limitado, confía plenamente en la calidad del plantel que tiene a disposición.

“No ha habido tiempo, pero lo bueno es que hay un equipo de calidad. Un equipo que sabe que tiene que exigirse más, que asume responsabilidades de lo que está pasando. Eso lo ha hecho el grupo y es importante” Estoy feliz con la planilla que tenemos“, compartió Medford.

Hernán Medford – DT Saprissa

Además, destacó que el grupo es consciente de que debe exigirse mucho más y asumir responsabilidades por el momento que atraviesa, algo que valora positivamente. Aunque también resaltó que hay muchas cosas que cambiar.

“Los jugadores están conscientes de que las cosas no se han hecho bien, y cuando hay autocrítica las cosas pueden cambiar. Eso es lo importante, hablando con los jugadores es la parte que me deja tranquilo: que hay autocrítica, que hay que cambiar para salir de donde estamos“, finalizó Medford.

De esta manera, Hernán Medford inicia una nueva etapa al frente de Saprissa con un mensaje de exigencia, autocrítica y confianza en el plantel.

El técnico dejó claro que el camino para salir del momento actual pasa por asumir responsabilidades y elevar el nivel colectivo, marcando así el punto de partida de un proceso en el que el cambio y el compromiso serán las bases para devolver al equipo a los primeros planos.