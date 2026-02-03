Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“Hay que cambiar”: Hernán Medford fue presentado en Saprissa y lanzó la advertencia que inquieta a sus jugadores

Hernán Medford fue contundente con sus palabras en su presentación como nuevo DT del Deportivo Saprissa.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Hernán Medford lanzó advertencia a sus jugadores
© SaprissaHernán Medford lanzó advertencia a sus jugadores

La llegada de Hernán Medford como DT del Deportivo Saprissa no pasó desapercibida y estuvo acompañada de un mensaje claro y directo para los jugadores. Y es que el presente de la institución morada amerita tomar medidas estrictas para empezar a encontrar los resultados.

En su presentación oficial, el técnico dejó en evidencia que el equipo necesita cambios urgentes, lanzando una advertencia que apunta directamente al rendimiento y la actitud del plantel.

Hernán Medford lo confirma: Saprissa se ilusiona con los refuerzos que pueden cambiarlo todo en el Clausura 2026

ver también

Hernán Medford lo confirma: Saprissa se ilusiona con los refuerzos que pueden cambiarlo todo en el Clausura 2026

¿Qué dijo Hernán Medford en su presentación con Saprissa?

Durante su presentación desde la conferencia de prensa, Hernán Medford dejó claro que, aunque el tiempo ha sido limitado, confía plenamente en la calidad del plantel que tiene a disposición.

No ha habido tiempo, pero lo bueno es que hay un equipo de calidad. Un equipo que sabe que tiene que exigirse más, que asume responsabilidades de lo que está pasando. Eso lo ha hecho el grupo y es importante” Estoy feliz con la planilla que tenemos“, compartió Medford.

Hernán Medford – DT Saprissa

Hernán Medford – DT Saprissa

Además, destacó que el grupo es consciente de que debe exigirse mucho más y asumir responsabilidades por el momento que atraviesa, algo que valora positivamente. Aunque también resaltó que hay muchas cosas que cambiar.

Publicidad

Los jugadores están conscientes de que las cosas no se han hecho bien, y cuando hay autocrítica las cosas pueden cambiar. Eso es lo importante, hablando con los jugadores es la parte que me deja tranquilo: que hay autocrítica, que hay que cambiar para salir de donde estamos“, finalizó Medford.

Tweet placeholder
Publicidad

De esta manera, Hernán Medford inicia una nueva etapa al frente de Saprissa con un mensaje de exigencia, autocrítica y confianza en el plantel.

El técnico dejó claro que el camino para salir del momento actual pasa por asumir responsabilidades y elevar el nivel colectivo, marcando así el punto de partida de un proceso en el que el cambio y el compromiso serán las bases para devolver al equipo a los primeros planos.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Medford confirma a los refuerzos que pueden cambiarlo todo para Saprissa
Deportivo Saprissa

Medford confirma a los refuerzos que pueden cambiarlo todo para Saprissa

Saprissa arde por la decisión de Erick Lonnis que impacta a Medford: “Inexplicable”
Deportivo Saprissa

Saprissa arde por la decisión de Erick Lonnis que impacta a Medford: “Inexplicable”

Hernán Medford asumió como DT de Saprissa y ya recibió una sorpresiva noticia
Deportivo Saprissa

Hernán Medford asumió como DT de Saprissa y ya recibió una sorpresiva noticia

Mientras entre Erick Sánchez y Raphael Veiga cobran casi $6 millones en América, esto vale toda la plantilla de Olimpia
Honduras

Mientras entre Erick Sánchez y Raphael Veiga cobran casi $6 millones en América, esto vale toda la plantilla de Olimpia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo