Regalo de Cristiano Ronaldo: Orlando Mosquera recibe un gesto de la leyenda que enorgullece a Panamá

El portero de Panamá fue reconocido por Cristiano Ronaldo tras enfrentarse en la competencia de Arabia Saudita.

Por Juan Fittipaldi

© Instagram Orlando Mosquera

Mientras se prepara para jugar su primera Copa del Mundo este año, Orlando Mosquera es una pieza habitual en el Al-Fayha de Arabia Saudita. El portero canalero es indiscutido en su equipo y llega en una buena posición para la cita mundialista.

En el último fin de semana, su equipo enfrentó al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. El partido terminó por 3-1 en favor del portugués, quien tuvo un gesto inesperado con el portero panameño cuando terminó el encuentro este sábado.

Cristiano Ronaldo y un gran gesto para Orlando Mosquera en Arabia Saudita

La leyenda lusa decidió regalarle la camiseta que utilizó en el partido. Ambos se cruzaron en la zona de vestuarios, donde se tomaron una foto que publicó Orlando Mosquera en su cuenta de Instagram. “Fe y confianza“, escribió el Kuty en sus redes sobre su presente.

Ya hay un candidato en Panamá: filtran al reemplazante de Thomas Christiansen tras el Mundial 2026

ver también

Ya hay un candidato en Panamá: filtran al reemplazante de Thomas Christiansen tras el Mundial 2026

Además de llevarse la foto y la camiseta, Mosquera tiene la firma de Cristiano Ronaldo estampada debajo del número 7. El panameño logró taparle un gran remate en la segunda parte. Antes, en el minuto 10, CR7 falló un penal para el festejo de Kuty.

Con la derrota del sábado, el equipo de Kuty Mosquera se mantiene en la duodécima posición con 27 puntos en 24 jornadas. El Al-Nassr, por su parte, alcanzó los 61 puntos y continúa siendo el líder absoluto de la competencia por encima de Al-Ahli que suma 59.

En cuanto a su rendimiento individual, Orlando Mosquera es una de las figuras más destacadas del equipo. Contra Al-Nassr, registró cinco atajadas. Cuatro de esas fueron dentro del área. Además, tuvo una calificación cercana a los siete puntos tras recibir tres goles, lo que evidencia el buen nivel que presentó.

En síntesis

  • Orlando Mosquera evitó que Cristiano Ronaldo le convierta en la derrota 3-1 del Al-Fayha.
  • El portero panameño recibió la camiseta firmada de la leyenda lusa tras el partido.
  • Mosquera registró cinco atajadas y su equipo se mantiene duodécimo con 27 puntos.

