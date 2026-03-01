El Deportivo Saprissa nuevamente consiguió la victoria por el campeonato nacional. Los dirigidos por Hernán Medford derrotaron a Guadalupe por 2-0 en el Coyella Fonseca y acumulan un total de seis triunfos seguidos desde el regreso del DT morado.

Uno de los futbolistas que logró destacarse en el duelo de este domingo fue Abraham Madriz. El portero surgido de las ligas menores tuvo una gran atajada tras un tiro libre de Marvin Angulo cuando el partido estaba igualado. Además, se mostró muy seguro a lo largo de los 90 minutos.

Tweet placeholder

Medford le transmitió una enorme confianza desde su arribo. Por si fuera poco, el entrenador del Monstruo confesó que el portero de 20 años, si se mantiene en este presente, podría dejar el club para tener una gran oportunidad en el extranjero.

ver también Preocupación en Saprissa: Hernán Medford revela la noticia sobre Sebastián Acuña que nadie quería escuchar

Medford revela que Abraham Madriz podría salir de Saprissa

“Abraham Madriz se está consolidando. Lo que ocupa es constancia; por su biotipo podría salir en algún momento del país. El nivel y confianza que está mostrando es gracias al gran trabajo del preparador de porteros Roger Mora”, declaró el Pelícano.

El técnico de Saprissa no sólo habló de una posible salida en el futuro, sino que lo propuso también para la Selección de Costa Rica. “Es un prospecto para la Selección“, dijo de manera contundente sobre las posibilidades de Madriz con La Sele.

Publicidad

Publicidad

Abraham Madriz ya sabe lo que es participar de la Tricolor. El guardameta de San José formó parte de varias convocatorias con diferentes selecciones menores como la Sub-15, Sub-20 y Sub-23. De seguir así, podría tener su primera aparición en la mayor.

Datos claves

El portero Abraham Madriz , de 20 años, destacó en la victoria 2-0 ante Guadalupe.

, de 20 años, destacó en la victoria 2-0 ante Guadalupe. Saprissa acumula seis triunfos seguidos desde el regreso del director técnico Hernán Medford .

desde el regreso del director técnico . Medford propuso a Abraham Madriz como prospecto para la Selección Mayor de Costa Rica.