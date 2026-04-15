Mariano Torres necesitó solamente de cuatro palabras para burlarse de Leonel Moreira tras la consagración de Saprissa

Deportivo Saprissa volvió a celebrar y lo hizo con autoridad. El 3-1 ante Sporting en la final del Torneo de Copa no solo le dio un nuevo título al conjunto morado, sino que también dejó varias historias alrededor de la consagración. Algunas dentro del campo y otras, como suele pasar, fuera de él.

El contexto ya venía cargado. El torneo había sido cuestionado por su importancia, pero en Tibás lo tomaron en serio desde el primer día. Y cuando llegó el momento de definirlo, no dejaron dudas. Ganaron y levantaron la copa.

Pero el verdadero ruido llegó después del pitazo final. Cuando las emociones todavía estaban a flor de piel, Mariano Torres tomó el micrófono y dejó una frase que rápidamente empezó a circular.

¿Qué dijo Mariano Torres?

“No es el torneo más importante, pero lo ganamos y hoy no nos bailaron”, lanzó el capitán, en una declaración que no necesitó demasiadas vueltas para entenderse.

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Las cuatro palabras que tienen un objetivo directo

En tono paródico, fueron solo cuatro palabras, pero alcanzaron para encender todo. Porque ese “hoy no nos bailaron” no fue casual ni improvisado. Tenía destinatario.

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La frase hizo referencia directa a lo que había dicho Leonel Moreira semanas atrás, cuando Sporting venció 2-1 a Saprissa y el arquero, hoy suplente, dejó una declaración que no pasó desapercibida: “Qué lindo es venir a ganar y bailados”.

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El fútbol, como siempre, tiene memoria. Y cuando hay revancha, suele cobrarse de distintas formas. Esta vez no fue con una jugada, ni con un gesto en la cancha. Fue con palabras.

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Así, Saprissa no solo se quedó con la copa, sino también con el último capítulo de una historia que venía escribiéndose desde aquel cruce anterior. Porque en el fútbol tico, los partidos no terminan cuando suena el silbato.

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Datos Claves

Deportivo Saprissa obtuvo el título del Torneo de Copa al vencer 3-1 al Sporting.

obtuvo el título del Torneo de Copa al vencer al Sporting. El capitán Mariano Torres declaró tras la final que al equipo no lo bailaron hoy.

declaró tras la final que al equipo no lo bailaron hoy. La frase respondió a Leonel Moreira, quien afirmó previamente que le ganaron bailado al Saprissa.