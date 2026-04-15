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Hernán Medford no se olvida de Alajuelense y le manda un mensaje tras ser campeón con Saprissa

Saprissa gritó campeón ante Sporting y se quedó con el Torneo de Copa a días de jugar el clásico ante Alajuelense.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El DT se toma fotos con los aficionados en el Baltodano Briceño.
© CRHoyEl DT se toma fotos con los aficionados en el Baltodano Briceño.

El Deportivo Saprissa volvió a ser campeón del Torneo de Copa después de 13 años. El equipo morado se impuso contra Sporting por 3-1 en el partido final y alcanzó su octavo título de Copa. También cortó la sequía de dos años sin festejar después del Clausura 2024.

Hernán Medford, por su parte, conquistó su primer título de estas características. El Pelícano había levantado campeonatos nacionales y trofeos internacionales, pero no sabía lo que era ganar un Torneo de Copa hasta hoy.

Después de la consagración, el entrenador de Saprissa comentó por qué su equipo fue campeón y le mandó un mensaje a la Liga Deportiva Alajuelense, que cayó eliminada en la instancia de los cuartos de final.

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El Torneo de Copa es un título en el que se mide mucho cómo se festeja, ya que varios lo consideran un trofeo de menor calidad. Sin embargo, Medford no le prestó atención a esta concepción que se generó en Costa Rica sobre el título que acaba de conseguir.

El mensaje de Hernán Medford a días del clásico ante Alajuelense

Un título más que suma la institución, es importante. Nosotros le dimos importancia, en el pasado vi equipos celebrando este campeonato, por qué no podemos celebrar igual, con mucho mérito lo logramos“, sentenció el entrenador de Saprissa sobre la posibilidad de festejar un nuevo trofeo.

Justamente Medford se refiere con estas palabras a la Liga Deportiva Alajuelense, ya que había sido el campeón en las últimas ediciones. El equipo manudo levantó el trofeo en 2023 contra Saprissa y en 2025 ante Puntarenas (en el 2024 no se disputó).

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