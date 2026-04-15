Tras el título de Saprissa, Ariel Rodríguez lanza un mensaje directo para Alajuelense: “Dejar de estar hablando tanto”

Deportivo Saprissa volvió a levantar un título y lo hizo en un contexto que venía cargado de debate. La victoria 3-1 ante Sporting FC en la final del Torneo de Copa no solo le dio una nueva estrella al club, sino que también reavivó una discusión que se venía arrastrando desde hace semanas.

El certamen había sido cuestionado por su relevancia, sobre todo por la afición de la Liga Deportiva Alajuelense y, para ponerle más condimento, ya se había anunciado que no volverá a disputarse. En tono paródico, parecía un torneo que todos discutían hasta que alguien lo ganó.

Y ese alguien fue Saprissa. En medio de ese escenario, las declaraciones post partido no tardaron en aparecer, pero hubo una que destacó por encima del resto. Ariel Rodríguez tomó la palabra y dejó un mensaje que rápidamente generó repercusión.

¿Qué dijo Ariel Rodríguez sobre el Torneo de Copa?

“Es normal siempre que se hable, pero al final es un título oficial. Está ahí y va a quedar en el palmarés de Saprissa”, lanzó el delantero, marcando una postura clara sobre el valor del campeonato.

Pero no se quedó ahí. En un discurso que muchos interpretaron como dirigido hacia Alajuelense y otros sectores críticos, Rodríguez fue más directo. “Creo que ya hay que dejar de estar hablando tanto”, afirmó, en una frase que encendió la previa del clásico.

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El mensaje tiene contexto. Durante las semanas previas, desde distintos espacios se puso en duda la importancia del Torneo de Copa, comparándolo con otros logros o minimizando su peso dentro del calendario.

Ariel decidió responder desde adentro. Y lo hizo con una idea clara: todos los títulos cuentan. “Cuando están en juego hay que intentar ganarlos. A veces no se ganan, a veces sí, pero todos son importantes”, agregó.

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En tono paródico, mientras algunos debatían en la previa, Saprissa eligió resolver en la cancha. Y con la copa en la mano, las palabras toman otro peso. Así, el título no solo suma en lo deportivo, sino también en lo simbólico. Porque en el fútbol tico, las rivalidades no se juegan solo en 90 minutos. También se disputan en declaraciones, en mensajes y en cómo se interpreta cada logro.

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Datos Claves

Deportivo Saprissa ganó el título del Torneo de Copa tras vencer 3-1 a Sporting FC.

ganó el título del Torneo de Copa tras vencer a Sporting FC. El delantero Ariel Rodríguez afirmó que el campeonato es un título oficial del palmarés.

afirmó que el campeonato es un del palmarés. La organización del certamen anunció que el Torneo de Copa no volverá a disputarse.