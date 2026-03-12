Es tendencia:
Guatemala

Guatemala en alerta: Rubio Rubín pone contra las cuerdas a Luis Fernando Tena

El delantero envió un mensaje claro de cara al partido de la azul y blanco por la Fecha FIFA.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

El delantero chapín envía un mensaje claro
© FedefutEl delantero chapín envía un mensaje claro

El delantero guatemalteco Rubio Rubin comenzó con el pie derecho una nueva etapa en su carrera tras incorporarse al El Paso Locomotive FC, equipo que compite en la USL Championship. El atacante chapín tuvo un debut soñado el fin de semana, firmando una actuación destacada que rápidamente lo colocó en el centro de atención.

En el partido correspondiente a la primera jornada del campeonato, Rubín fue la gran figura del encuentro al marcar un doblete en el empate 2-2 frente a Colorado Springs Switchbacks FC. Sus anotaciones no solo rescataron un punto para su equipo, sino que también dejaron una gran impresión entre los aficionados del conjunto fronterizo.

El impacto de su actuación fue inmediato. El propio club no dudó en destacar el rendimiento del delantero guatemalteco, que mostró efectividad, movilidad y liderazgo en el ataque durante su primer compromiso oficial con la camiseta del equipo texano.

Como reconocimiento a su sobresaliente presentación, Rubio Rubín fue nombrado “Jugador de la Semana” de la USL Championship, un galardón que premia su rendimiento en la jornada inaugural y que confirma el buen momento que atraviesa el delantero en el inicio de la temporada.

Rubio Rubín pone contra las cuerdas a Luis Fernando Tena

Este desempeño también tiene repercusiones en el entorno de la Selección de Guatemala, ya que coloca presión sobre el entrenador Luis Fernando Tena. De acuerdo con información extraoficial, el atacante no estaría contemplado inicialmente para el amistoso internacional frente a Selección de Argelia durante la Fecha FIFA de marzo.

Luis Fernando Tena recibe una noticia desde México que podría beneficiar a la Selección de Guatemala

Ahora la decisión final quedará en manos del estratega mexicano, quien deberá evaluar si convoca a Rubín tomando en cuenta su gran inicio de temporada o si prioriza que el delantero mantenga ritmo con su club, considerando también el largo viaje que realizará la selección chapina hacia Italia para disputar el fogueo internacional.

