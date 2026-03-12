Otoniel Olivas se topa con sus primeros problemas al mando de la Selección de Nicaragua

La Selección de Nicaragua inició una nueva etapa en su proceso deportivo con Otoniel Olivas al frente del equipo de forma interina, tras la salida del técnico chileno Marco Antonio Figueroa, conocido como “El Fantasma”. Este periodo de transición llega mientras la Federación Nicaragüense de Fútbol ultima detalles para la posible llegada del colombiano Jorge Luis Pinto.

Olivas ya dirigió sus primeras sesiones de entrenamiento con el combinado pinolero, iniciando así la preparación para los próximos compromisos internacionales. Sin embargo, el técnico ha tenido que lidiar rápidamente con complicaciones en la conformación de su plantilla, especialmente por problemas físicos que han afectado a varios jugadores convocados.

El principal reto inmediato para Nicaragua será el partido amistoso frente a la Selección de Rusia, programado durante la Fecha FIFA de marzo. Este encuentro representa una oportunidad importante para evaluar el rendimiento del equipo en un contexto competitivo, aunque las lesiones han obligado a realizar ajustes en la convocatoria.

Uno de los cambios más recientes fue el llamado de Darryl Parker, quien fue convocado de última hora para integrarse al primer microciclo de trabajo. La decisión se produjo luego de que Brandon Mayorga se presentara lesionado, quedando descartado para esta fase inicial de preparación.

Una situación similar se dio con Josué Quijano, quien presentó una pequeña molestia física y, por precaución, continuará con su proceso de recuperación. Ante esta circunstancia, el cuerpo técnico decidió convocar al defensor Leyner Moses, buscando mantener el equilibrio en la plantilla.

Mientras el equipo se prepara para enfrentar a Rusia, la federación continúa trabajando en los últimos detalles para concretar la llegada de Jorge Luis Pinto, quien sería el encargado de liderar el nuevo proyecto deportivo de la selección nicaragüense en los próximos años. La expectativa es que el experimentado técnico colombiano asuma el mando oficialmente una vez finalizada esta etapa provisional.

