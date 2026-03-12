Es tendencia:
Eddie Hernández la está rompiendo con Jeaustin Campos y señala al culpable de su salida de Municipal

En Municipal no pudo triunfar en el Municipal de Guatemala y cuenta quién tuvo la culpa. Ahora en Real España la está rompiendo.

José Rodas

Jeaustin Campos le dio la oportunidad y ahora le responde dentro de la cancha.
Eddie Hernández es el nombre que tiene a la Liga Nacional de Honduras en vilo. El delantero, que regresó tras su paso como legionario, ha marcado 10 goles en la primera vuelta del Clausura 2026.

Jeaustin Campos es el gran precursor de su buen momento. El tico le ha dado la confianza que merece a sus 35 años, y Eddie no le ha fallado.

Los 10 goles hacen preguntarse: ¿Por qué no rindió en el Municipal de Guatemala? El delantero respondió esto en una entrevista con Diario Diez.

Eddie Hernández señaló al culpable de su salida de Municipal

El atacante reveló que Jeaustin Campos le ha dado la confianza que Mario Acevedo no, a pesar de que los números eran buenos en el Municipal.

“No quiero excusarme, pero la falta de continuidad en el equipo fue clave para que yo no pudiera ser constante en el juego y en los goles. Los minutos que tuve los aproveché. Si ves muchos partidos y pocos goles, pero analizas los minutos jugados y la cantidad de goles, el promedio es muy bueno. Al final, el técnico era quien tomaba la decisión de mandarme al banquillo; independientemente de que en el partido anterior hubiera anotado, decidía no ponerme”, dijo el “9” de Real España.

Y cerró: “A cualquier jugador la confianza se la dan los partidos: no es hacer un gol y al siguiente ir al banco, es la constancia lo que te da confianza, y los delanteros vivimos del gol. Si haces un gol, esperas seguir jugando el siguiente partido para continuar la racha. Ahora, en mi regreso a la Liga Nacional, hasta el momento ha sido 100% positivo. Gracias a Dios, las cosas están saliendo bien y esperamos mantenernos así”.

