Todo Saprissa consternado por la noticia sobre Jeaustin Campos que sacude a Costa Rica: “Podría considerar a Alajuelense”

El nombre de Jeaustin Campos volvió a sacudir el fútbol costarricense, pero esta vez con un giro que pocos en Deportivo Saprissa querían escuchar. Tras su salida de Real España en medio de polémicas, el técnico tico empezó a sonar con fuerza para regresar al país, aunque no necesariamente al lugar que muchos imaginaban.

Su etapa en Honduras terminó envuelta en tensión, reclamos y una ruptura que dejó abierta la puerta para un nuevo destino. Desde ese momento, las especulaciones no tardaron en aparecer. Y como suele ocurrir, cada vez que un técnico de su perfil queda libre, los grandes del país entran en la conversación.

En Saprissa, el escenario parecía claro. La posibilidad de que Campos regresara como gerente deportivo empezaba a tomar forma, sobre todo por su pasado exitoso en ese rol. Un nombre conocido, con experiencia y peso dentro del club, ideal para reforzar la estructura fuera de la cancha.

¿Jeaustin Campos a Alajuelense?

Pero en las últimas horas apareció un factor inesperado. Según revelaron en el programa Seguimos, de Kevin Jiménez, existe una posibilidad real de que Jeaustin termine en Alajuelense. Una opción que cambia completamente el panorama y que ya genera ruido en Tibás.

“Joseph Joseph es muy amigo de Jeaustin Campos, hay un enlace que puede llevar los hilos para que entre Liga Deportiva Alajuelense y Campos. Esto le da un empuje a Jeaustin que podría considerar a Alajuelense para su futuro”, comentaron en el programa, dejando en evidencia que no es un rumor más.

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En tono paródico, en Saprissa ya lo estaban imaginando de vuelta en casa, ordenando oficinas y planificando el futuro, pero desde la otra vereda empezaron a mover las fichas. Y ahora el escenario es otro.

La situación en Alajuelense también acompaña. Óscar Ramírez podría marcharse a mitad de año una vez finalice su contrato, lo que abriría un espacio ideal para un técnico con la experiencia y el recorrido de Campos.

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Así, el posible regreso de Jeaustin a Costa Rica se convirtió en una historia con dos caminos. Uno que lo devuelve a Saprissa en un rol dirigencial y otro que lo pone directamente en el banquillo de su clásico rival.

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Datos Claves

El técnico Jeaustin Campos finalizó su etapa en el Real España tras una salida envuelta en polémicas.

finalizó su etapa en el Real España tras una salida envuelta en polémicas. Existe una posibilidad real de que Campos se vincule a Alajuelense por su amistad con Joseph Joseph .

se vincule a Alajuelense por su amistad con . El club Alajuelense tendría una vacante si Óscar Ramírez se marcha al finalizar su contrato este semestre.